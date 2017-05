Anneler Günü nedeniyle Kuluncak Kaymakamı Tolga Özdemir, Belediye Başkanı Mehmet Boyraz ve Kuluncak Jandarma Komutanı Kd.Uzm.Bşçvş Emrah Biçer şehit annelerini ziyaret etti.

Kuluncak ilçesinde yaşayan şehit yakınlarını tek tek ziyaret eden heyet kaymakam Tolga Özdemir, evlatlarını bu vatan toprağı uğruna şehit veren annelerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Özdemir konuşmasının devamında ise, “Her türlü övgünün, saygının ve fedakarlığın üzerinde olan şehit aileleriyle büyük onur duyuyoruz. Vatan için canını verenlerin ulaştığı şehitlik mertebesi en yüksek makam. Şehit annelerinin acılarını aynı duygularla ile ortak olup, her zaman yanlarında olacağımızın bilinmesini isterim. Şehitlerimizin annelerinin ve ailelerinin her zaman yanındayız” dedi.

SADECE BUGÜNE ÖZGÜ DEĞİL…

Belediye Başkanı Mehmet Poyraz ise çocuklarını sevgi ve özveri ile büyüten annelerimizi evlerinde ziyaret ederek annelerimizin yanlarında olduğumu belirtmek istediklerini kaydederek, “Ellerini öperek hayır dualarını aldık. Annelerin tüm gayesi, çocuklarını mutlu etmek ve onların mutluluğu ile mutlu olmaktır. Bizde bu kıymetli annelerimizi mutlu etmek için ziyaretlerine geldik. Sadece bugüne özgün değil yüreğimiz her zaman elleri öpülesi annelerin yanındayız” diye konuştu.







TAHİR ÖZÇELİK