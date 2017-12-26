26 Aralık 2017 Salı

Kaymakam Duran'dan Başkan Gürkan'a ziyaret

Battalgazi Belediyesi'ni yeni hizmet binasında ziyaretler sürüyor. Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran da Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı yeni binada ziyaret edenler arasındaydı.

26 Aralık 2017 Salı 12:41
Kaymakam Duran'dan Başkan Gürkan'a ziyaret

  Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Ziyarette konuşan Kaymakam Duran, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bugün Battalgazi Belediye Başkanımızı faaliyete açtığı, hizmete sunduğu yeni binasında ziyaret etmek için geldik. Yeni binanın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Yeni binamız gayet güzel ve görkemli. Battalgazi’mize yakışır bir bina olmuş. İnşallah Battalgazi’de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olacaktır diye düşünüyorum. Başkanımız gayretli ve başarılı bir belediye başkanı. İnşallah bu hizmet binası ile birlikte Battalgazi’nin yüzü bir kat daha değişecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BATTALGAZİ'Yİ İSTİKBALE HAZIRLAMA NOKTASINDA EL ELE
  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kaymakamımızla güzel bir uyum içinde Battalgazi ortak paydasında, Battalgazi’yi mazisine layık istikbale hazırlaması noktasında el ele vererek gayret gösteriyoruz. Projelerimizin büyük ekseriyetini Kaymakamımızla birlikte ortak yürütüyoruz. Gerek Valilikteki görevi itibariyle, gerek Kaymakamımız olması hasebiyle projelerimizin hem daha çabuk ve daha süratli sonuca ulaşması noktasında olsun, hem o birlikteliğin getirdiği artı sinerjiden faydalanma noktasında olsun, gerçekten de Sayın Kaymakamımızla birlikte olmaktan ve birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum" açıklamalarını yaptı.

Ziyaret sonrası Battalgazi Kaymakam Duran ve Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nı gezdi.

HABER MERKEZİ
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