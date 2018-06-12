Kaymakam Duran'la Gürkan emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

Kaymakam Duran ve Başkan Gürkan, iftarda yaptıkları konuşmada ülke güvenliğinin önemine dikkat çekti. Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan ile birlikte yol arama ve kontrol noktasında görevli emniyet mensupları ile birlikte iftar yaparak, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Nokta nöbeti tutan emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, polis memurlarımızın Ramazan’ını tebrik ediyorum. Önümüzdeki bayramlarını bayram tadında kutlamalarını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İlçe Kaymakam’ımız ve İlçe Emniyet Müdür’ümüz buradaki görevli arkadaşlarımız ile birlikte iftarımızı açacağız. Tabi ben öncelikle bu vatanımızın, milletimizin, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetimiz olan polislerimize teşekkür ediyorum. Bunların hakikaten hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Ben polislerimize ne yapsak azdır diyorum ve kendileriyle birlikte bir iftar sofrasında olmaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim. Bizleri kendi sofralarında misafir ettikleri için başta Emniyet Müdürümüz ve Kaymakamımız olmak üzere tüm polis memuru arkadaşlarımı da kutluyorum” şeklinde konuştu.

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Bugün Emniyet Müdürümüzün davetiyle noktadaki arkadaşlarımız ile beraber Ramazan iftarını açmak için buraya geldik. Noktada nöbet tutan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İlimizin güvenliği noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle hem Ramazanın manevi havası içerisinde, hem de bizim anlayışımıza göre nöbet tutma duygusu içerisinde iki kutsalı, iki manevi dinamiği bir araya getirerek burada görev yapıyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu Ramazan ayının vatanımıza, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün polislerimiz başta olmak üzere önümüzdeki Bayramın da vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu.

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