Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95164
ALTIN
190.391
DOLAR
4.5572
STERLİN
6.0894
EURO
5.3740

Kaymakam Duran'la Gürkan emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol arama ve kontrol noktasında görevli emniyet mensupları ile birlikte iftar yaptı. 

Kaymakam Duran'la Gürkan emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol arama ve kontrol noktasında görevli emniyet mensupları ile birlikte iftar yaptı. 

12 Haziran 2018 Salı 18:03
Kaymakam Duran'la Gürkan emniyet mensuplarıyla iftarda buluştu

Kaymakam Duran ve Başkan Gürkan, iftarda yaptıkları konuşmada ülke güvenliğinin önemine dikkat çekti. Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Saruhan ile birlikte yol arama ve kontrol noktasında görevli emniyet mensupları ile birlikte iftar yaparak, bir süre sohbet etti. Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Nokta nöbeti tutan emniyet teşkilatımızın değerli mensupları, polis memurlarımızın Ramazan’ını tebrik ediyorum. Önümüzdeki bayramlarını bayram tadında kutlamalarını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İlçe Kaymakam’ımız ve İlçe Emniyet Müdür’ümüz buradaki görevli arkadaşlarımız ile birlikte iftarımızı açacağız. Tabi ben öncelikle bu vatanımızın, milletimizin, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli olan kolluk kuvvetimiz olan polislerimize teşekkür ediyorum. Bunların hakikaten hakkı hiçbir şekilde ödenmez. Ben polislerimize ne yapsak azdır diyorum ve kendileriyle birlikte bir iftar sofrasında olmaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim. Bizleri kendi sofralarında misafir ettikleri için başta Emniyet Müdürümüz ve Kaymakamımız olmak üzere tüm polis memuru arkadaşlarımı da kutluyorum” şeklinde konuştu. 
Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, “Bugün Emniyet Müdürümüzün davetiyle noktadaki arkadaşlarımız ile beraber Ramazan iftarını açmak için buraya geldik. Noktada nöbet tutan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. İlimizin güvenliği noktasında göstermiş olduğu gayretlerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Böyle hem Ramazanın manevi havası içerisinde, hem de bizim anlayışımıza göre nöbet tutma duygusu içerisinde iki kutsalı, iki manevi dinamiği bir araya getirerek burada görev yapıyorlar, kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu Ramazan ayının vatanımıza, milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün polislerimiz başta olmak üzere önümüzdeki Bayramın da vatanımıza ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSelahattin GürkanAbdül Kadir DuranIftar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kızılay'dan iftar...
Kızılay'dan iftar...
Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı
Rabia Park'ında 6 bin kişi iftar yaptı
Bakan Soylu Gedik Sosyal Tesisleri açılışını gerçekleştirdi
Bakan Soylu Gedik Sosyal Tesisleri açılışını gerçekleştirdi

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim