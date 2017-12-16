16 Aralık 2017 Cumartesi

Kaymakam denetime çıktı

Darende Kaymakamı Enver Hakan Zengince, denetime çıktı. Kaymakam zengince ara ara kamu kurum ve kuruluşlarını ziyaret ederek denetimlerde bulunuyor.

16 Aralık 2017 Cumartesi 10:42
Kaymakam denetime çıktı

  Bu kapsamda Darende Tapu Sicil Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Zengince, inceleme ve denetimlerde bulundu. Darende Tapu Müdürü Hüseyin Çil, Kaymakam Enver Hakan Zengince’ye personel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Kaymakam Zengince, Tapu Müdürlüğünde işlemleri yapılan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Zengince, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli şekilde sağlamak amacıyla süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini belirterek görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledikten sonra kurumdan ayrıldı. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahDarende Kaymakamı Enver Hakan Zengince

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