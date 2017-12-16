Bu kapsamda Darende Tapu Sicil Müdürlüğünü ziyaret eden Kaymakam Zengince, inceleme ve denetimlerde bulundu. Darende Tapu Müdürü Hüseyin Çil, Kaymakam Enver Hakan Zengince’ye personel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Kaymakam Zengince, Tapu Müdürlüğünde işlemleri yapılan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Kaymakam Zengince, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve verimli şekilde sağlamak amacıyla süresinde ve eksiksiz yerine getirilmesi gerektiğini belirterek görev yapan personele çalışmalarında başarılar diledikten sonra kurumdan ayrıldı.

İHA