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Kaymakam Canpolat göreve başladı

Akçadağ İlçe Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Turan Canpolat göreve başladı.

Kaymakam Canpolat göreve başladı

Akçadağ İlçe Kaymakamlığı'na atanan Muhammet Turan Canpolat göreve başladı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 09:41
Kaymakam Canpolat göreve başladı

Çankırı'nın Kurşunlu ilçe Kaymakamı iken Mart ayında Akçadağ ilçesine atanan kısa bir süre ilçede görev yaptıktan sonra dil eğitimi almak için ilçeden ayrılarak yurtdışına giden kaymakam Betül Büyükkılıç'ın ardından boşalan Akçadağ Kaymakamlığına yeni atama yapıldı. Betül Büyükkılınç'tan boşalan Akçadağ Kaymakamlığı görevine Muhammet Turan Canpolat getirildi. Kaymakam Canpolat'ın ilk ziyaretçileri muhtarlar oldu.

Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş beraberinde bazı mahalle muhtarları ile İlçeye gelerek göreve başlayan Akçadağ Kaymakamı Muhammet Turan Canpolat 'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Canpolat'a yeni görevinde başarılar dileyen Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş, "Vatandaşlarımıza hizmet için bu görevlerde bulunan bizler sizlerin her zaman yanınızdayız. İnşallah hep birlikte ilçemizin kalkınıp gelişmesine katkı sağlarız" diye konuştu.

Kaymakam Canpolat ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Gönültaş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

İHA

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