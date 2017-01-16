Uzun zamandan bu yana sıkıntıları olduğu halde bir türlü çözüm bulunmayan pazarcı esnafları, sıkıntısız günleri iple çekiyorlar. Malatya pazarcıların birçok sorunu bulunduğunu ve bu sorunların çözülmesi gerektiğini ifade eden Türkiye Sebzeciler Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu üyesi ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, önemli açıklamalarda bulundu.

Sıkıntılarının vatandaşlarla paralel gittiğini kaydeden Başkan Emre, sorunlarını sıraladı. Sıkıntılarından birinin krediye ulaşma konusunda olduğunu dile getiren Başkan Emre, devletin verdiği kredilerden yararlanmak istediklerini söyledi.

ÖTV’SİZ ARAÇTAN PAZARCILAR DA YARARLANMALIYDI

Başkan Emre, “Krediye ulaşma noktasında sıkıntılarımız var. Devletimiz 3 yıldan bu yana sürekli desteklerini açıklıyor. Bu krediler esnaflar için hakikaten can damarı. Ve kredilere ulaşma noktasında esnaflarımızın sıkıntıları var. Ayrıca esnaflarımız genelde eski model araç kullanan esnaflar. Taksicilere ÖTV’siz araç çıktı, minibüs ve servisçilere ÖTV’siz araç çıktı. Ben bu kapsama pazarcı esnaflarının da alınmasını isterdim. 70-100 TL’ye yaptırdığımız eski araçların sigortaları bin liraya çıktı, araçların fiyatı 3 bin TL. Bununla ilgili devletimizin bir çalışması vardı ancak sahaya yansıyan hiçbir şey olmadı. Öte yandan pazarlarda küçük sorunlarımız var. Bu sıkıntılarımız belediyeyi zora sokacak türden değil. Mesela bazı pazarlarda çadır, branda iplerini bağlayacak yer bulamıyoruz. Oradaki esnaf komşularımızla olsun, mahalledeki vatandaşlarımızla olsun olumsuz küçük tartışmalar yaşıyoruz” sözlerine yer verdi.

En büyük sıkıntılarının da kayıt dışı pazarcılar olduğunu dile getiren Başkan Emre, kayıt dışı pazarcılarla etkin bir mücadelenin olmadığını söyledi.

SOKAKLARI İŞGAL EDİYORLAR

Semt pazarlarının açık veya kapalı olmasının kayıt dışı çalışan pazarcılarla mücadele edileceği anlamına gelmediğini dile getiren Başkan Emre, “Sokak başlarında, pazar başlarında seyyar diye tabir ettiğimiz, maliyeye, odaya kayıtlı olmayan ve nereden geldiği belli olmayan esnaflar türedi. Çok eski araçlarını dükkân şekline sokmuşlar ve sokakları işgal ediyorlar. Sokaktaki kayıt dışı çalışan pazarcılarla mücadele edilmediği müddetçe semt pazarlarının açık veya kapalı olması kayıt dışılıkla mücadele edileceği anlamına gelmez. Seyyar satıcılar da odaya kayıtlarını yapsın, normal esnaf gibi maliye ve Bağ Kur’unu ödesin, satışını yapsın, aldığı ürünün yerini bize göstersin” ifadelerini kullandı.

NEDEN AVM’LERİN ÖNÜNDE DURMUYORLAR?

Kayıt dışı çalışan pazarcılarla mücadele etmenin zor olmadığını kaydeden Başkan Emre, “Kayıt dışı pazarcılarla etkin bir mücadele yapılması gerekiyor. Bunun da çok zor olduğunu düşünmüyorum. 3 belediyemizin yeteri kadar zabıta ekibinin ve araç gerecinin olduğunu düşünüyorum. Kayıt dışı çalışanların sayıları kayıtlı esnafların sayılarını aştı. Bu, ülkemiz için de bir kayıp. Sonra da bizim gibi küçük esnafların kaybı. Hem niçin bu seyyar satıcıların birkaç tanesi gidip de AVM’lerin önünde durmuyor? Bunları düşünmek ve kayıt dışı çalışan pazarcıların peşine düşmek gerekiyor” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL