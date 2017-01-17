Kayıt dışılık Malatya genelinde devam ediyor. Birçok iş kolunun ve oda başkanlarının adeta başına bela olan kayıt dışı çalışanlardan bir şikâyet de Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkârlar Odası’ndan geldi. Kayıt dışı çalışanların gün geçtikçe arttığı şikâyetlerinin geldiğini dile getiren Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Genel Sekreteri Kahraman Çıkla, BUSABAH’a konuştu.

Çıkla, Malatya merkez ve ilçelerde özellikle imalat, otomotiv ve genel hizmetler sektörlerinde kayıt dışı işyerlerinin ve seyyar çalışanların arttığını ifade ederek, bunun ise gelen yoğun şikayetler ile gözlemlerinin sonucu tespit edildiğini söyledi.

GEREKLİ YAZIŞMALAR YAPILDI

İlgili kurumlarla gerekli yazışmaları yaptıklarını kaydeden Çıkla, “Kayıt dışıyla ilgili başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere Yeşilyurt, Battalgazi belediyelerimize ve Beydağı, Fırat Vergi dairelerimize gerekli yazışmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Bundan sonraki iş artık ilgili kurumlarımızla alakalı olup gerekli görüldüğünde odalar olarak da her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.

GELECEK NESİLLERE İDEAL TÜRKİYE BIRAKALIM

Bu sorunun eşitlikle aşılabileceği düşüncesinde olduklarını belirten Çıkla, şunları kaydetti:

“Ülkemizin en büyük sorunlarından biri olan kayıt dışını engellemek için kurumlarımıza büyük iş düşmekte olup kanunlarımızın uygulandığı, denetimin sürekli olduğu, ceza mekanizmalarının caydırıcı ve çifte standart yapılmadan eşitlikle bu sorunun aşılabileceği düşüncesindeyiz. Bu konunun çözümlenmesi demek; öncelikle mikro ekonomimizin ve ardından makro ekonomimizin düzene gireceği, esnaf ve sanatkârlarımızın rekabet gücünün eşitlenmesi, kalitenin artması, vatandaş acısından muhatap işyerleri ve şikâyet konusunda haklarını alabilecekleri bir piyasa oluşacağı aşikâr. Avrupa’nın özellikle ticaret ve yaşamsal faaliyetlerini incelediğimizde denetim mekanizmalarının işleyişinde oldukça başarılı oldukları ve kuralcı, ceza sistemleri ağır ve eşitlik ilkesinin ön planda olmasından dolayı insanlar kurallara uymaktalar. Bizler de ülkemizin refahı için, hayat standardımızın artması için kanunlara, kurallara uyarak hep birlikte gelecek nesillerimize ideal bir Türkiye bırakalım.”

MUTLU SARIGÜL