Kayısıyı danışmadan satmayın!

Ziraat Odaları Malatya İl Koordinasyon Toplantısı dün gerçekleşti. Kayısı ve üreticilerin sorunlarının ele alındığı İl Koordinasyon Toplantısında konuşan Ziraat Odaları Malatya İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

Son yıllarda iklimlerin değişmesiyle Malatya kayısı üreticisinin her yıl yaşamış olduğu don ve dolu afetlerini bu yıl da yaşadığını ileri süren Başkan Kılıç, üreticinin büyük bir üzüntü yaşadığını söyledi.

BİZİ RAHATSIZ EDİYOR

Başkan Kılıç, “Bununla ilgili ne yapılabilir, bu konuda toplantılar yapıyoruz. Dolu, don, yağmur, felaket her zaman üreticinin, çiftçinin başına geliyor, fakat bunlar Allah’tan geldiği için biz bunlara fazla dikkat çekmiyoruz. Ürettiğimiz ürünün her yıl bazı spekülasyonlar yapılarak üreticimizin elinde, emeğini karşılığını almadan vermesi bizi rahatsız ediyor. Biz yılda yaklaşık 100 bin ton kayısı ihraç ediyoruz ve bu geçen yıl yaşamış olduğumuz sıkıntı rekoltenin açıklanmasıdır. Rekolteden dolayı büyük sıkıntılar yaşandı. 3 ay önce kayısının kilosu 4-5 liradan satılırken, 3 ay sonra ne değişti de 10-12 liradan alıcı bulmaya çalıştı, bizim esas meselemiz budur. Bunun bir araya geldik, bu yıl tüm ilçelerdeki kayısının durumunu ne kadar ürünümüz olur, bunu ilçe ziraat odaları başkanı arkadaşlarımızla birlikte tespitini yaptık” şeklinde konuştu.

KİMSE ÜRETİCİ İLE OYNAMASIN

Açıklanan rekolteler hakkında da konuşan Başkan Kılıç, “Geçen yıl yapılan rekolte açıklamasında 140 bin ton dedikleri zaman biz ziraat odaları olarak bunun aşırı olduğunu, rekoltenin 90 bin ton civarında olduğunu iddia etmiştik. Sonuç itibari ile gördük ki, kayısının son açıklandığı gibi 90 bin ton rekoltesinin olduğu ortaya çıktı. Ama bu yıl da bizler bu endişeyi taşıyoruz. Malatya’mızda 60 bin ile 70 bin ton arası kuru kayısının bu yıl ürün olarak elimize geçeceğini tespitini yaptık. Bu rakamdan daha fazla söyleyecek hangi kurum olursa olsun, biz çiftçi ailesi olarak o kurumun kapısına gider, onların bunları neye göre açıkladıklarının hesabını sorarız. Artık hiç kimse üretici ile oynamasın. Hiç kimse başkalarının değirmenine su taşımasın” ifadelerini kullandı.

AVRUPA’DA KAYISI

Lisanslı deponun bir an evvel yapılması gerektiğini söyleyen Başkan Kılıç, “Biz Malatya’yız, dünyaya kuru kayısının yüzde 75’ini biz veriyoruz. Bizler Malatya’da 5 liraya sattığımız kayısıyı, 20 gün önce bizler Avrupa’nın birkaç ülkesini gezdik, 15 eurodan 75 liraya satılıyor. 75 liraya kayısımız Avrupa’da tüketilirken, biz neden burada 5 liradan kayısı satıyoruz, bunun hesabını sormak istiyoruz. Bizler ziraat odaları başkanları olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bunu üreticilerimizde biliyor. Sayın Bakanımız Malatya’daki fuara geldiğinde kayısının ne durumda olduğunu, pazarının ne olduğunu ve bununla beraber üreticinin ürününün karşılığını alamadığını defalarca izah ettik. 2 yıldır sözünü aldığımız, yapılacak olan lisanslı deponun şu ana kadar hiçbir başlangıcı olmadı. Biz bir an önce bu lisanslı deponun yapılmasını bekliyoruz” diye konuştu.

KAYISI BU SENE ÇOK KALİTELİ

Üreticilere kayısı hakkında uyarılarda bulunan Başkan Kılıç, şunları dile getirdi:

“Bu lisanlı depo yapılana kadar bakanlık Türkiye Mahsul Ofisi tarafından kayısı alımını gerçekleştirene kadar bizim Malatyalı üreticimize bir sözümüz var; değerli üreticilerimiz kayısılarını, ürünlerini kaldırdıkları zaman işçi parası için pazara indirmesinler. Bu yıl kayısının taban fiyatı 10 liradır. 10 liradan aşağı hiç kimse kayısısını satmasın. Bu yıl 60 ile 70 ton arasında bir rekolte gerçekleşecek, eğer üreticimiz malının değerini bilirse, 75 liradan Avrupa’dan yendiğini bilirse, gerekirse işçi parası için buzağını satsın, bankadan kredi çeksin, faiz yüksek demesin ve bu spekülasyonlardan artık kurtulalım. Bunun dışında biz üreteceğiz, başkaları sefa sürecek, yok öyle bir şey. Bunun bir an önce üreticilerimizin bu konuyu değerlendirmesini istiyoruz. Mallarını piyasaya indirmemişi için şimdiden işçi parasının hesabını yapsınlar. Bu yıl kayısımız az olduğu için geçen yıl sulamadan dolayı sıkıntılar yaşandı. Bazı bahçelerde nerdeyse hiç kayısı yok, bazıların orta derece bir ürün var. Kayısı bu sene çok kaliteli. Üreticiler, gelip yaş kayısı alanlara da diğer meyve suyu fabrikalarına satarken de ziraat odalarına danışmadan satmasınlar. Artık bu işe dur demenin zamanı geldi. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumunda kaldık.”

busabahmalatya.com