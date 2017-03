Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Şire Pazarı esnafını ziyaret etti. Burada bazı açıklamalarda bulunan Tüfenkci, önemli konulara değindi.

20 BİN GENCE İSTİHDAM…

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya da ticaretin kalbi, şehrin katma değeri, kayısı ticaretinin merkezi olan Şire Pazarı’nda bizi sizlerle buluşturan Allah’a hamd olsun. Bu Pazar Malatya’ya yakışmıyor. Gelin yer bulalım, birlik olalım, düşük krediler bulalım, daha modern satış ve pazarlama yeri ticari dükkanlar yapalım, kayısıyı farklı bir yere getirelim. 23 cazibe merkezinden birisini Malatya yaptık ve bu kapsamda bugüne kadar 336 yatırımcı Malatya’da yatırım yapmak için Kalkınma Bankası’na müracaat etti. Öngörülen istihdam oranı 40 bin. Bunun yarısını faaliyete geçirseler 20 bin gencimize iş demek, istihdam demek. Bunun için de arkadaşlar inşallah entegre bir kayısı fabrikasının kurulması noktasında bu teşviklerin kullanılması gerekiyor. Malatya bu anlamda da o girişimcilere öncülük edecek” diye konuştu. Bakan Tüfenkci, sözlerinin devamında özetle şunları söyledi:

“Malatya’nın sorunları noktasında dillere peleseng olan Kuzey Çevre Yolu’nu biliyorsunuz. Allah nasip etti, bu dönemde ihalesi yapıldı, şantiye kuruldu, çalışmalara da başlandı. Sağlık merkezlerimizle Onkoloji Hastanemizin de Mayıs ayında temelini atacağız. Biten barajları, su şebekelerini çok sıkı takip ediyoruz inşallah 2017’de onu hayata geçireceğiz. İnşallah 16 Nisan’da Türkiye’nin istikrarı için, Türkiye’nin yarınları için, Türkiye’nin bölgede lider olması için, Türkiye’nin güçlenmesini istemeyenlere inat ‘evet diyeceğiz.

TÜRKİYE YOL AYRIMINA GİDİYOR

Önümüzde önemli bir süreç var. Türkiye bir yol ayrımına doğru gidiyor. Biz istiyoruz ki Türkiye’yi büyütelim, gençlerimize iş ve aş bulalım. Üretimini, istihdamını, ihracatını büyütüp, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada lider bir ülke yapalım. Bunun için AK Parti olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde gece gündüz demeden çalışıyoruz.

HANTALLIK YAŞIYORUZ

2002 ile 2017 yılları arasına baktığımızda 15 yılda Türkiye’yi her alanda en az 3 misli büyüttük. Ama bu yeterli mi, elbette ki yeterli değil. Türkiye de her yıl 1 milyon iş gücüne katılıyor. Genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz, her yıl en az 1 milyon insana iş ve aş bulmak zorundayız. Onun için biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçelim diyoruz. Gençlerin önünü açabilmemiz, yatırımların önünü açmak ve ekonomiyi şaha kaldırabilmemiz için etkin bir yönetimi, hızlı bir yönetimi ortaya koymamız lazım. Bu sistemin ve yönetimin hantanlığını hep beraber yaşamıyor muyuz? Ankara’dan aldığımız karar ve tedbirler, verdiğimiz teşvikler Malatya’ya gelene kadar 6 ay süre geçiyor. Oysa biz dünya devletleriyle rekabet edebilen bir Türkiye’nin hızlı kararlar alabilen yönetimi olsun istiyoruz. Onun için 16 Nisan’da yapılacak olsun cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliğine ‘evet’ diyoruz.

YÜZDE 50 ARTI 1…

Biz millet ne diyorsa o olsun istiyoruz. Millete rağmen hiç kimse dayatmayla iktidara gelemez. Milletin değerleriyle, inançlarıyla hakaret edip alay edenler busistemle artık bir daha iktidara gelemeyecek. Bu sistem artık yüzde 50 artı 1 gerektiren bir sistem. Bu demektir ki Türkiye ortalamasını yakalayan bir lider Cumhurbaşkanı olacak bu ülkede. Türkiye’de yargı bağımsız olsun istiyoruz tamam ama tarafsız olsun istiyoruz. Yargının tarafsız olmasından rahatsız olanlar var. Yargı tarafsız olmasın diyenler var. Bugüne kadar iktidar olamayıp, sanki iktidarmış gibi yargının eliyle iktidarmış gibi davranan siyasi görüşler vardı. Yargının tarafsızlığını yitirdiğine hepimiz şahit olduk. Bir daha çift başlılıktan dolayı millet bedeller ödemesin.”

“KAYISIYA BİR MUHATAP BULMAMIZ LAZIM”

Kayısı ile ilgili de önemli açıklamalarda bulunan Tüfenkci, “Kayısı Malatya ve bizim için büyük önem taşıyor. Bakanlığa geldikten sonra kayısı lisanslı depolarda muhafaza edilmeyen, o teşviklerden yararlanmayan bir üründü. Biz bunun çalışmasını yaparak, kayısıyı da lisanslı depoculuk kapsamına aldık. Siz artık kayısıyı sağlıksız şartlarda muhafaza etmeyeceksiniz. Dükkan ya da başka yerlerde ürün zayiatına neden olacak şekilde depolamayacaksınız. Lisanslı depolara götürüp, ürünlerinizi teslim edeceksiniz ve hiçbir kira da ödemeyeceksiniz. Kiranın tamamını yeni teşvik sistemiyle beraber Hükümet olarak biz ödeyeceğiz. İsteyen herkesin bu lisanslı depolardan faydalanması noktasında önünü açtık. Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Ticaret Borsamız, Ticaret ve Sanayi Odamız öncülüğünde şirketi de kurduk inşallah Malatya’ya bir lisanslı depo kazandırıp, kayısının daha sağlıklı ve hijyenik şartlarda muhafazasını sağlayacağız. İkincisi, sizlere bir elektronik senet verilmiş olacak. Laboratuarlarda sınıflandırılan kayısının karşılığında birinci, ikinci, üçüncü sınıf laboratuarlarda kalibre edilecek ve o senetler karşılığında siz alıp satacaksınız. Veya Ürün İhtisas Borsası’nı kurduk, orada bu senetle işlem yapılacak. Paraya ihtiyacınız oldu, acil bir kredi almanız gerekti, bunu bankaya teminat olarak gösterebileceksiniz. Sadece teminat göstermekle değil, oradan aldığınız kredinin faizinin bir kısmını da yine hükümet olarak bizler karşılıyoruz. Tabi sadece lisanslı depolarla kayısının sorunu çözülmez ama bir yol açılır. Bizim acil olarak kayısıya bir muhatap bulmamız lazım. Bu muhataplar da bence üreticiler olmalı. Yetiştiriciliğinden pazarlamasına kadar ihracatçısıyla beraber, tüccarıyla beraber, üreticisiyle beraber bu sistemi koordine edecek bir muhatabın mutlaka Malatya’da kurulması lazım” sözlerine yer verdi.

Bir konuşma Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey de, “Bilindiği gibi ülkemizde 16 Nisan’da bir referandum yapılacak. Bu referandumu Türkiye’nin bekası için, Türkiye’nin müreffeh ülkeler seviyesine yükselmesi için gerekli olan sistem değişikliğinin oylanacağı bir seçim olarak görüyoruz. Ülkemizin gelişmesi ve büyümesi için elimizden ne geliyorsa yapmak zorundayız” diye konuştu.

MALATYA EKONOMİSİNİN BEL KEMİĞİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Şire Pazarı Malatya ekonomisi için bel kemiği niteliğindedir. Kayısının geleceği için şu an içerisinde olduğumuz alanın geliştirilmesi ve cazibe merkezi haline getirilmesi gerekiyor. Malatya’nın geleceği için buraya hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle burada ticaret yapan esnaflarımızın ekmek kapısı ve geçim kapısı, dolayısıyla burayı yüceltmek, burayı marka haline dönüştürmek, burayı sistemli çalışan bir hale getirmek herkesin el birliğiyle yapması gereken görevlerden bir tanesidir” ifadelerinde bulundu.









