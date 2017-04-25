Geçtiğimiz hafta Salı günü etkili olan dolu yağışı Yeşilyurt ilçesine bağlı Bindal, Suluköy, Topraktepe, Dilek, Şahnahan mahallelerinde kayısıda yüzde 90’a varan zarara neden oldu. Malatyalı çiftçinin gelir kaynağı olan kayısıya önceki yıllarda yaşanan don hadisesi zarar vermiş ve çiftçi kayısıdan verim alamamıştı. Bu yıl nisan ayında etkili olan dolu yağışı bazı bölgelerde birçok meyve ağacına ve tarım alanlarına zarar verdi. Dolunun etkisiyle ağaç dallarından kopan kayısı çağalaları ağaç diplerine düştü, ağaç dallardaki meyvelerde hasar meydana geldi.

KAYISI TUTSA BİLE PARA ETMİYOR

Bölgede çiftçilik yapan Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi Muhtarı Hacı Bayram Çay, “Geçen hafta salı günü Allah’ın takdiri bir hadise oldu ve aşırı dolu yağışı meydana geldi. Yerde bir karış yüksekliğinde dolu birikti. Genelde don hadisesi yaşıyorduk ama ilk defa dolu yağışı kayısı ağaçlarımıza zarar verdi. Çiftçi TARSİM’e sigorta yaptırdığında çiçeğe ve dona karşı sigortalatıyor. Kayısı zaten tutsa bile para etmiyor. Sigorta ücretleri de yüksek olduğu için ağaçları komple sigortalatmamız mümkün değil” diye konuştu.

ÇİFTÇİ YILLARDIR ÇİLE ÇEKİYOR

Muhtar Çay, “TARSİM’den hasarı tespit etmeye gelen eksper yüzde 10 oranında hasar tespit ederken, İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen mühendisler yüzde 90, hatta yüzde 100 hasar tespit ediyor. Sigorta şirketlerinin çiftçilere hiçbir faydası olmuyor. Doğal afet yaşandığında devletimizde çiftçinin sadece bankalarda parası olan, bankalardan kredi çeken çiftçinin borcunu erteleyerek yardımcı oluyor. Kayısı diğer ürünler gibi değil ki, bu yıl zarar görünce bırakıp seneye tekrar ekilsin. Aynı yıl içerisinde her bakımı yapılması gerekiyor. İlacı, gübresi ve sulaması yapılması lazım ki ağaç kurumasın, daha fazla zarar görmesin. Zaten bunlar da para ile yapılacak şeyler. Ürün olmadığı zaman gelir de olmuyor. Devletimizden ricamız var; en azından hasar görmüş bahçe sahibi çiftçilerimize yapılan bakımların paralarının verilip çiftçiye sahip çıkılmasını istiyoruz. Fabrikaları, büyük tesisleri olan çiftçilere teşvikler verilmesinin kayısı çiftçisiyle hiçbir alakası yoktur. Gerçek kayısı sahibi çiftçi yıllardır çile çekiyor” diyerek konuştu.

DÖNÜM YA DA KÖK BAŞINA DESTEK İSTİYORUZ

Hacı Bayram Çay, Yeşilyurt İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen mühendislerin inceleme yaptığına değinerek, “İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen ekipler inceleme yaptı, rapor tuttu ve yüzde 90 hasar tespit ettiler. Hiç kimseden hakkımız olmayan bir parayı talep etmiyoruz. Biz ağaçlarımızın kurumaması, gelecek yıllarda verim alabilmek masraf yapabilmek için teşvik bekliyoruz. Biz inanıyoruz ki Gümrük Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci elinden geleni yapacaktır. Şahnahan bölgemizden 16 Nisan’da yüzde 98 ‘evet’ oyu vererek devletimizin yanında olduğumuzu gösterdik. Allah’ın takdiri, böyle bir afet yaşandı. Zaten önceki senelerde don hadisesi yaşadık; hala onun zararını çekerken en azından devletimiz dönüm ya da kök başına bizlere destek olmasını istiyoruz. Şu an tamamen kolumuz kanadımız kırıldı. Yeter ki seneye ağaçlarımız güzel hasat versin ve hasat alalım. Sigorta yaptıran çiftçi mecbur kaldığı için yaptırıyor. Biz kayısı ekimine zorlandık. Pancar, tütün, buğday ekemiyoruz” dedi.

SİGORTA EKSPERLERİ ZARARI DÜŞÜK GÖSTERİYOR

Şahnahan Beldesi ve Suluköy Mahallesi Sulama Kooperatif Başkanı Hasan Hüseyin Öz Kahraman da yaşanan dolu hadisesinin Yeşilyurt ilçesine bağlı birçok mahallede ekili kayısı ağaçlarına zarar verdiğine değinerek, “Çiftçimiz ciddi manada mağdur durumda ve bu yılki sulama suyu paralarını ödeyemeyecek noktadalar. Çiftçimize masraflarını karşılayabilmeleri adına devletimizin yardım elinin uzatılmasını talep ediyoruz. Sigorta poliçeleri yüksek fiyatlarda olduğu için çiftçimiz sigortalatma işlemini yapamıyor. Sigortası yapılan bahçelerde, hasarı tespit etmek için gelen sigorta eksperleri zararı olabildiğince düşük göstermeye çalışıyor. İl ve İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen tarım mühendisleri tarafından yapılan incelemelerde hasarın boyutu yüzde 90 olarak tutanak tutarken eksperler yüzde 10 civarlarında tutanak tuttuğu için bir daha poliçe yaptırmak istemiyor” ifadelerinde bulundu.

DEVLETİMİZİN YARDIM ELİ ÇİFTÇİYE YANSIMIYOR

Kahraman, sözlerinin devamında, “Türkiye’nin birçok yerinde meyveciliğe alan desteği veriliyor. Bizler de Malatya’da dönüm ya da ağaç başına nasıl uygun görülüyorsa teşvik talep ediyoruz. Bu yaşanan dolu hadisesi çiftçinin ürününü etkilediği için cebine girecek parayı düşürecektir. Geliri olmayınca da ağaçlarına bakım yapamaması anlamına gelecektir. Eğer alan desteği olsaydı, çiftçimiz ağaç masrafını karşılar, doğal afetlerden etkilenmemiş olurdu. Başta Bakanımız olmak üzere, milletvekillerimizin ve yetkililerin yaşanan dolu hadisesinden zarar gören çiftçiye yardım eli uzatmalarını talep ediyoruz. Allah razı olsun bu gibi durumlarda devletimiz kooperatiflere ve bankalara olan borçları erteliyor. Çiftçiler bankalardan zaten umduğunu alamadığı için faydasını göremiyor. Dolayısıyla devletimizin uzattığı yardım eli tabandaki çiftçiye yansımıyor” diye konuştu.

TAM SEVİNDİK; DOLU YAĞDI

Suluköy’de yaşayan Abuzer Demir isimli çiftçi ise, “Dolu hadisesinin yaşanması ağaçlardaki kayısı meyvelerine zarar verdi. Önceden don zarar verirdi, bu yıl don hadisesini atlattığımıza sevinirken hiç beklemediğimiz dolu ağaçlarımıza zarar verdi” sözlerini kaydetti.

ADİL ŞEKİLDE HASAR TESPİTİ YAPILMIYOR

Demir, “Önceden kooperatiflerden aldığımız borç paralara faiz hemen işlemezken, şimdi bankalardan aldığımız borçlara senelik faizler işliyor. Aylık taksit tutarını geciktirdiğimiz an hemen faiz ödemek zorunda kalıyoruz. Sigorta şirketleri çiftçi ayrımı yapıyor. Geçen yıl don yaşanmadan önce sigorta yaptırdık. Benim bahçeme yüzde 20 hasar tespiti yapılıp, bitişiğimdeki bahçeye yüzde 60 hasar gördü diye tutanak tutuldu. Aynı toprak, aynı kök ağaç aynı cadde aynı sokak, haksızlık yapıldığı için zoruma gitti bu yıl sigorta yaptırmadım. Eğer adil şekilde hasar tespiti yapılsa, zararlarımız karşılansa her yıl sigorta yaptırırız. Geçen yıl verdiğimiz tüm emek dolu yağınca tekrar boşa gitti. Devletimizden yardım eli uzatmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.











TÜRKAN YILDIZ