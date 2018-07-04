KAYISIYA İŞÇİ YOK!

Dünya kuru kayısı ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Malatya’da kayısı hasadı devam ediyor. Bu anlamda mevsimlik işçilerin ne kadar maaş aldığı, kayısının ne durumda olduğu ve diğer birçok konu merak ediliyor. Konuya ilişkin konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, önemli bilgiler verdi.

“REKOLTENİN DÜŞÜK OLMASI, ÇİFTÇİLERE YARIYOR”

Macit, “Dünyanın kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’ini Malatya karşılıyor. Kayısı rekoltesinin çok düşük olması çiftçilere yarıyor. Fakat ihracat rakamları çok düşerse pazarımızı kaybedebiliriz. 2014 yılındaki dondan dolayı kuru kayısı üretimimiz 9 bin tona düştü. O dönemde biz kayısıyı 110-115 ülkeye ihraç ederken 62-63’e düştük. Tekrar aynı rakamı kazanmamız zaman aldı. Kayısıda dış piyasada pazar bulmak çok sorun. Rakiplerimiz var. Bir defa pazarı kaybetmemiz durumunda, tekrar aynı pazara girmemiz çok büyük zaman alıyor ve çok büyük emek gerekiyor. Biz belli bir miktar pazara ulaşmışız” sözlerini kaydetti.

GÜMRÜK DEĞERİ VE RAF DEĞERİ

Pazar bulmanın önemini vurgulayan Tahir Macit, “Kayısının bir gümrük değeri var, bir de raf değeri-perakende satış değeri var. Gümrük değerinin 460-490 milyon dolar civarında; raf değerinin ise 5-6 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor, bunun istatistikleri yok. Biz gümrük değeri üzerinden para kazanıyoruz. 460 milyon değeri olan kayısının gümrük getirisinin 350 milyon dolar kadarını Malatya tek başına alıyor. Bu değeri ve pazarı kaybetmememiz için rekoltenin hem ihracata uygun olması gerekiyor hem de aslında rekoltenin çok fazla olmaması gerekiyor. Çok fazla olduğu zaman, çiftçilerimiz piyasaya hızlı bir şekilde kayısı sürdüğü için fiyatlar düşüyor. Bu sene rekoltemiz tam istenen düzeyde. 80 bin ton civarında ilimizde bir kuru kayısı rekoltesi bekliyoruz. Yaş kayısı 401 bin ton civarında” ifadelerine yer verdi.

VERİM KAYBI

Kayısının bu sene kalite kaybı yaşadığını söyleyen Müdür Macit, “Tabi bu sene birçok bölgemizde dolu zararı oluştu. Dolu kalite kaybına sebep oldu. Kayısı geçen sene çok tuttuğu için bu sene seyrek tuttu ve kaliteliydi. Ama dolu yağdı ve kalite kaybı oldu. Ayrıca erken ilkbaharda yağışlar olmadı. Biz erken uyarı sistemiyle çiftçilerimizi uyardık ama bazı çiftçilerimiz çil ilacı atmadı. ‘Nasıl olsa bu dönemde çil olmaz’ dediler. Çiftçilerde tecrübe var, kayısı bir boya ulaştığı için ‘çil olmaz’ dediler ama bu iklimle alakalı bir durum. Yaş kayısının yüzde 30’unda bir kalite kaybı olduğunu düşünüyoruz. Don nedeniyle de verim kaybı oldu. Buna rağmen kaliteli kayısı var” diye konuştu.

RATGELE İŞÇİLİK YAPILMAMALI!

Kayısının hasat döneminde dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Macit, “Çiftçi bir sürü emek veriyor. İlacını yapıyor, bakımları gerçekleştiriyor. Ama hasat zamanında kayısı çiftçinin kontrolünden çıktığı için bazen kalite kaybı bu evrede de oluyor. Biz çiftçilere diyoruz ki, ‘Kayısıda bu kadar hassas davranıyorsunuz, hasatta biraz daha fazla işçilik olsun, biraz daha maliyet yükselsin ama kalite kaybı olmasın.’ Özellikle kayısı silkelenirken, yere düşüp parçalanmasın diye daha fazla malzeme kullanılmalı. Hasat 2-3 dönemde yapılmalı. Kükürtlenirken ısıya dikkat edilmeli ve şire kaybına neden olunmamalı. Çekirdek çıkarma esnasında işçilerin daha fazla çekirdek çıkarıp daha fazla para kazanmak için rastgele işçilik yapması kaliteyi düşüren bir diğer sebep. Buna da dikkat edilmeli. Kurutma esnasında tozlu yerlerden uzak durulmalı. Ayrıca uygun bir şekilde depolama yapmaya da önem verilmesi gerekiyor” şeklinde ifadelere yer verdi.

İŞÇİNİN GÜNLÜĞÜ 55 TL

“Kayısıda taban fiyat belirleniyor fakat piyasa o fiyata uymuyor, yaptırım gümüz yok. Bu da arz-talep meselesi” şeklinde bilgiler paylaşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Tahir Macit, mevsimlik işçilere ilişkin şunları kaydetti:

“İşçilerin maaşları; önceden Malatya’da kurulan işçi temsilcileri, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR ve çeşitli kurumların toplanmasıyla belirleniyordu. Daha sonra hükûmet, asgari ücretten az olmamak kaydıyla alt sınırı belirledi. ‘Alt sınır asgari ücretten az olmaz. Üst sınırla ilgili sorun yok, istenilen fiyat verilir’ şeklinde bir söylem var. Şu anda kayısının sorunlarından bir tanesi de işçi sorunu. İşçi gittikçe azalıyor. Şu anda yabancı ülkelerden bile gelen var mevsimlik işçi olarak. İşçi az olduğu için bu defa üreticimiz başında kayısı kalmasın diye fiyatı fazla tutuyor ki kendi bahçesinde çalışsın. Bu da maaş konusunda mevsimlik işçinin lehine gelişiyor. İşçi çok olduğu zaman da asgari ücretin altına inilemiyor. Asgari ücretin gülüğü de yaklaşık 53,5 lira. Üretici bunu 55 olarak ödüyor. Bunu 70 liraya kadar çıkaranlar var. Bazı üreticiler prim de veriyor.”