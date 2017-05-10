Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), yaptığı açıklamada, “TARSİM, kayısı ürününde üretimi olumsuz etkileyen don, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını gibi meteorolojik riskleri teminat altına almaktadır. Malatya ilinde, sistemin başlangıcından itibaren 145 bin adedin üzerinde poliçe düzenlenmiş, bu poliçelerin 35 bin adedi, kayısı ürününe aittir. Malatya’da kayısı üreticilerine bugün itibarıyla 406 milyon TL’nin üzerinde hasar ödemesi yapılmıştır” denildi.

Diğer taraftan, kayısının bu yıl don ve dolu hadiselerinden etkilenmesinden dolayı üreticiler de TARSİM’den umutlu bekleyişlerini sürdürüyorlar.



TÜRKAN YILDIZ