02 Ağustos 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Kayısının tezgahlardaki fiyatı düştü

Ülke genelinde halk pazarında mevsimlik sebze ve meyve fiyatları, dibe vurdu. Pazarcılar, pazar tezgahlarında bulunan ürünlerin yılın en düşük fiyatlarını gördüğünü söyledi. Domatesin kilosu bir liraya kadar gerilerken fiyatların düşmesi en çok vatandaşları sevindirdi. Öte yandan, daha önce 6-7 liraya satışa sunulan kayısı, şimdilerde 4 TL’ye kadar düştü.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:36
Kayısının tezgahlardaki fiyatı düştü

  Bazı meyve sebze fiyatlarında yarı yarıya düşü yaşandığını belirten Bahattin Mandacı, “Bugün fiyatlar tamamen taban yapmış durumda. Domates 1 liraya düştü, salatalık 1,5-2 lira arası, fasulye 7-8 lira arasıydı bugün 4-5 lira, üzüm 5-6 lira arasındaydı şu anda 3-4 lira, kayısı 6-7 liraydı bugün 4 lira, yerli muz 5 lira, ithal muz 8-10 lira, şeftali 2 liraya düştü. Bütün ürünlerde düşüş var. Taban fiyat bu diyebiliriz. Daha düşmesini beklemiyoruz en fazla 25 kuruş düşebilir bazı ürünler. Yılın en ucuz pazarı şu anda yaşanıyor. Çünkü bugün 1 liraya satılan domates, maliyetini bile kurtarmıyor. Domatesin sadece fidesi 25 kuruş. Bunun ekmesi var, sulaması var, çapalaması var, toplaması var, nakliyesi var, aracısı var, biz varız. Bu domatesin buraya ne zahmetlerle geldiğini bizler biliyoruz. 1 liraya domates, bedavadır. Vatandaşa bugün tarlaya gir bedava topla desek, o çalının içerisinden bu domatesi toplamak istemez. 1 lira gayet uygun yani” dedi. 

SEBEBİ, REKABET
  Fiyatların düşmesi noktasında açıklama yapan Mandacı, "Bu ürünleri belki bahçesine gitsen bu kadar uygun alamazsın. Bizler nasıl alıyoruz? Fazla mahsul alıyoruz. Fazla mahsul alınca böyle oluyor. Tüketici için uğraşıyoruz. Fiyatların bu kadar düşmesinin sebeplerinden biri rekabet. Sadece pazarlar yok, marketler var, manavlar var, sokak arasındaki satıcılar var. Yer gök şu an satıcı. Adam kendi mahsulünü toplamış Çanakkale’den, Keşan’dan, mahalle arasında o bir liraya satıyor, biz 1 lira 10 kuruşa satamayız. Otomatikman fiyatlar düşüyor. Sen anlatamazsın ki vatandaşa bana aracılardan geliyor, adamın kendi ürünü diye. Durum böyle olunca her yerde fiyatlar mecburen düşüyor.’’ ifadelerini kullandı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 01 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya