05 Ağustos 2017 Cumartesi

Kayısının fiyatı çok düştü

TÜİK verilerine göre Temmuz ayında zam şampiyonu PTT koli gönderme ücreti olurken, fiyatı en fazla düşen ürün karpuz oldu. Yine fiyatı en fazla düşen ürün sıralamasında 3’üncü olan kayısı, yüzde 12,49 oranında düşüş gösterdi.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 11:42
Kayısının fiyatı çok düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; Temmuz ayı zam şampiyonu, fiyatı yüzde 86,67 artan PTT koli gönderme ücreti yüzde 86,67 oldu. İkinci sırada fiyatı yüzde 46,80 artan yurt içi bir hafta ve daha fazla süreli turlar olurken, üçüncü sırada yüzde 43,93 artan sivri biber yer aldı.

ÇARLİSTON BİBER

Fiyatı en fazla artan ürünler sıralaması şöyle gerçekleşti:

 "Çarliston biber yüzde 40,83, Vapur ücreti yüzde 16,20, kuru soğan yüzde 12,15, alkollü bira yüzde 7,08, rakı yüzde 6,06, şehirlerarası otobüs ücreti yüzde 5,53, limon yüzde 4,92, metro ücreti yüzde 4,61, sarımsak yüzde 4,26, krem çikolata yüzde 3,94, belediye otobüs ücreti yüzde 3,92, yurt dışı bir hafta ve daha fazla süreli turlar yüzde 3,34, araçların tamirine ve bakımına ödenen ücretler yüzde 3,22, pil yüzde 3,22, röntgen ücreti yüzde 3,18, ekmek arası döner yüzde 3,17 ve çay yüzde 2,89".

EN FAZLA KARPUZUN FİYATI DÜŞTÜ

Temmuz ayında yüzde 39,66 düşen karpuz ilk sırada yer alırken, ikinci sırada yüzde 28,01 düşüş gösteren erik, üçüncü sırada ise fiyatı yüzde 23,15 düşen şeftali oldu.

Fiyatı en fazla düşen ürünler sıralaması da şöyle oldu:

"Patates yüzde 12,61, kayısı yüzde 12,49, patlıcan yüzde 8,51, muz yüzde 8,25, kadın gömleği yüzde 7,67, kadın elbisesi yüzde 6,34, erkek tişört yüzde 5,94, çocuk tişört yüzde 5,76, erkek ceketi yüzde 5,72, kadın ayakkabısı yüzde 5,12, etek yüzde 4,95, erkek pantolonu yüzde 3,45, erkek ayakkabısı yüzde 3,14, LPG dolum ücreti yüzde 2,24, bebek pijaması yüzde 1,62, kasko ve zorunlu trafik sigortası yüzde 1,35 ve tüp gaz yüzde 1,08".

İHA

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