Kayısının çil hastalığı ile imtihanı 'Çil'e Başladı

Kayısıda son zamanlarda çil hastalığının baş göstermesi üreticiyi tedirgin etti. Kayısıda ‘yaprak delen’ olarak geçen ve halk arasında ‘çil’ diye tabir edilen hastalık şu günlerde kendini hissettiriyor.

Battalgazi’ye bağlı Yenice Köyü’nde kayısı üreticiliği yapan Abdulvahap Tankız, çillenmeye karşı ilaçlama yaptıklarını söyledi. Abdulvahap Tankız, "Bu çilin önlemini almak için ilk önce Tarım İl Müdürlüğüne sorduk, daha sonra ise ziraatçımıza danıştık ve ilacımızı aldık. Tabi fazla çil olan kayısı gitmiyor ama önlem almak için bunun ilaçlanması gerekiyor. Biz de o yüzden ilacımızı atıyoruz. Bazı yerlerde çil çok oluyor. Özellikle Fırat tarafı olsun, Battalgazi, Orduzu tarafı olsun biraz daha fazla oluyor. Tabi bir hafta boyunca hiç güneş vurmadığından ve nemden dolayı bunlar çilleşti. Bu sene tabi ki de ürün güzel, sık değil seyrek bir biçimde yetişiyor. Uzunca bir süre yağışlar yoktu, ondan sonra olan yağışlar yara bıraktı” ifadelerini kaydetti.

ÜRETİCİLER BAHÇELERİNİ KONTROL ETSİN

Tankız, çil lekesinin kayısının değerini düşürdüğünü ifade ederek, "Leke olduğu zaman kayısının değerini düşürüyor. Çil olduğu zaman ıskarta niyetinde alıyorlar. Ama dolu olursa 2 lira gibi bir düşük fiyatla alıyorlar. Çil oldu mu tabi ki çok düşük fiyattan alınıyor. Üreticinin daha önceden gidip bahçelerini kontrol etmesi lazım. Örneğin ben pazar günü gelip baktım bahçeme, fazla bir şeyi yoktu. Biraz kızarma vardı ama fazla bir lekesi yoktu. Ben bugün gelip baktığımda baya bir çil oluşmuş gördüm. Ziraatçımızdan ilacımızı aldık ve hemen gelip şu anda uygulama yapıyoruz. Üreticiler özellikle gidip bahçelerine sık sık baksınlar. Zamanında müdahale etsinler. Her şeyi zamanında yapsınlar ki emekleri boşa gitmesin. Çünkü leke olduğu zaman fiyat baya düşüyor. O yüzden önlemlerini iyi almaları gerekiyor" diye konuştu.

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