Kayısı ile ilgili araştırma ve çalışmaları ile bilinen Yrd. Doç. Dr. Yunus Önal, kısa bir süre önce de nano teknoloji ile iplik elde edilebilmesi için çalışma başlatmıştı. Çalışmalarını sürdüren Önal, kayısı çekirdeğinden nano teknoloji ile iplik elde etmek için yürüttüğü çalışmalarda başarılı sonuçlar elde etti. Önal, "Nano teknoloji ile ülkemizde bir iki üniversitede çalışılıyor. ‘Kayısı çekirdeği kabuğu temelli karbon nano tüpü biz fiber şeklinde elde edebilir miyiz?’ sorusunun peşine düştük. Laboratuvardaki ilk denemelerimiz olumlu sonuçlar verdi. Nano malzemeyi iplik şeklinde çektik mi? Biz ondan üzerimize giydiğimiz kıyafetten, elektrik elektronikten, tıpta, pil üretiminde, enerji depolamada, uzay araçlarında, bilgisayar teknolojisinde, cep telefonu teknolojisinde sayamayacağımız yüzlerce malzemeyi üretebiliriz" ifadelerini kulandı.



"Kayısıdan un elde ettik"

Gelişmiş ülkelerin kayısıyı bağışıklık sistemini güçlendirmek için tükettiklerini aktaran Önal, kendisinin ‘kayısı alanında daha fazla neler yapılabilir’ diye bazı çalışmalara imza attığını söyledi. Kayısıdan un yapmak için başlattığı çalışmanın da olumlu sonuçlandığını vurgulayan Önal, "Bildiğimiz un şekline dönüştürebilir miyiz? Dönüştürdük. Sıcak suya döktüğümüzde karışıyor. Yeni doğmuş bebeklerin mamalarına katmadan tutun her türlü unlu mamullere, yoğurda katılabilir. Kayısı yemeyi sevmeyen insanlar bunu kahve gibi içebilirler. Tabi bunu yaparken malzemenin kayısının meyvenin orijinalini bozmadan yapma yolunu gittik. Patentini de aldık. Sonuçta bu bir iki günlük çalışma değil. 10 yıllık bir çalışma oldu. Bunun patenti de bir ay önce çıktı. Patent belgem bir iki haftaya kadar elimde olmuş olacak" ifadelerini kullandı.



Çalışmaların kapsamı genişletildi

Önal, şimdi ise üretilen malzemeden farklı malzemeler yapılabilir mi sorusunun peşine düştüklerini belirterek, "İçerisinde diğer malzemeleri yerleştirebiliyoruz. Kullanım alanlarına göre bu malzemeleri özel malzemelere de dönüştürebiliyoruz. ‘Bir malzeme üretildiğinde bundan daha kullanışlı farklı malzemeler yapabilir miyiz’ sorusunun cevabını arıyoruz" dedi.



Kayısının yüzde 90'ı Malatya'da üretiliyor

Önal, kayısının yüzde 90'ının Malatya'da üretildiğini hatırlatarak, "Demek ki özel bir ürün. Bizim bakış açımız bu olacak. Dünyada tropikal iklimler dışında kayısı üretmeyen ülke yok. O zaman biz bu ürüne farklı bakmak zorundayız. Yüz bin ton kükürtlü kayısı üretiyoruz. Malatya ekonomisine giren para burada 380 milyon dolar civarında. Ama Amerika Birleşik Devletleri kükürtlü kayısıdan on bin ton alıyor. Bundan 500 milyar dolar gelir elde ediyor. O zaman demek ki bu işte bir yanlışlık var. Ya biz bu ürünün kıymetini bilmiyoruz. Ya da bu ürünü başkaları bizden daha fazla kazanç elde edecek şekilde değerlendiriliyor" diye konuştu.

Önal, nanotüp fiberle teknolojiye katkı sağlamak amacıyla proje çalışmasına başladıklarını kaydederek, çalışmaların başarıya ulaşmasından sonra faydalarının ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

İHA