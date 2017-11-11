İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Tahir Macit, “Dünyaca tanınmış ve milli ekonomiye katkısı olan kayısı, İlimiz çiftçilerinin en önemli gelir kaynağını teşkil etmektedir. Sayın kayısı üreticileri; ilimiz için çok önemli olan kayısı ağaçlarında her yıl görülen hastalıklarla bilinçli bir mücadele etmek başta gelen göreviniz ve menfaatiniz icabıdır” şeklinde ifadelere yer vererek şunları kaydetti:

SUNİ GÜBRE UYGULAMASI

“Kayısı bahçelerinde sonbaharda ağaçların taç izdüşümüne (gövdeden en az 70 cm. uzağa atılacak) çiftlik gübresi uygulanarak toprağa karıştırılmalıdır. Toprak tahlili sonuçlarına göre suni gübre uygulaması yapılmalıdır. Kayısılarda Yaprakdelen, Bakteriyel Dal Yanıklığı ve Cytospora Kanserine karşı yaprakların yüzde 75’inin döküldüğü dönemde ilaçlama yapılmalıdır. Bakteriyel Kanser ve Zamklanma hastalığına karşı yüzde 3’lük Bordo Bulamacı kullanılmalıdır. Yaprakdelen hastalığına karşı yüzde 50 Bakırlı Preparatlar (dormant dönemde 100 litre suya 800 gr. bakıroksiklorür) uygulanmalıdır.

2017 yılında özellikle bakımsız ve yaşlı ağaçlarda meydana gelen kurumaları önlemek, sonraki yıllarda aynı sorunlarla karşılaşmamak için bakım ve mücadele uygulamalarının zamanında yapılması gerekmektedir.”

HABER MERKEZİ