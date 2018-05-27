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Kayısıda rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan kayısıda rekolte tespiti yapmak için kurulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını ifade ederek, sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. 

Kayısıda rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan kayısıda rekolte tespiti yapmak için kurulan komisyonun çalışmalarını tamamladığını ifade ederek, sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanacağını söyledi. 

27 Mayıs 2018 Pazar 14:15
Kayısıda rekolte tespit çalışmaları tamamlandı

Malatya Ticaret Borsası'nın Mayıs ayı Meclis Toplantısı meclis kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Malatya Ticaret Borsası hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Meclis Başkanı Erdoğan Ünal başkanlık etti. 
“Daha sağlıklı bir rekolte açıklanacak” 
Toplantıda konuşan MTB Başkanı Ramazan Özcan, kayısıda rekolte tespit çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, Geçtiğimiz hafta cuma günü, Tarım İl Müdürlüğü, Ticaret Borsası, Ticaret Odası ve Ziraat Odasının ortak belirlediği komisyon çalışmalarını bitirdi. Rekolte ile ilgili son çalışmalar yapılarak Tarım İl Müdürlüğünde dosya haline getirildi ve Valimize teslim edildi. Önümüzdeki günlerde çevre illerdeki tespitler de derlendikten sonra inşallah önümüzdeki hafta Valimizin başkanlığında kamuoyu bu konuda bilgilendirilecek. Bizim şu anada rekolte ile ilgili bir açıklama yapmamız söz konusu değil. Özellikle geçen sene rekolte tespitindeki sıkıntıyı bu yıl inşallah yaşamayacağız. Daha sağlıklı, daha doğru ve sahada geniş çaplı yapılan araştırmadan sonra daha sağlıklı bir rekolte kamuoyuna açıklanacaktır” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaMtbRamazan ÖzcanKayısı
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