Bakan Tüfenkci, konuya ilişkin Malatya Kayısı İşletmeleri Derneği (MAKİD) Başkanı Rahmi Semiz ve dernek üyelerini makamında kabul etti. MAKİD Başkanı Rahmi Semiz, üreticiden alınan kayısıların iç pazara sunulmak üzere yıkandığını, ayıklandığını, ancak etiketlenip raflara çıkacakken Tarım İl Müdürlüğünün yaptığı denetimlerinden onay almadığını, bu nedenle de işletmecilere 16 bin liralık ceza kesildiğini belirtti.

CEZA, İŞLETMELERE AĞIR GELİYOR

Sadece kayısıdan geçimini sağlayan 40 bin ailenin olduğu Malatya’da kayısı, hasat sonrası "islim damı" denilen özel odalarda kükürtlenerek muhafaza ediliyor. Üretici daha sonra kükürtleyip hazırladığı ürününü satışa sunuyor. Karmaşa da pazara çıktıktan sonra başlıyor. Çünkü AB’ye uyum kapsamında kayısıdaki kükürt oranının 2000 Parts Per Million’un (ppm) üzerinde olmaması gerekiyor. Avrupa 2000 ppm’i sınır tutarken, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu oran 3000 ppm. Ürün iç pazarda da tıpkı AB ülkeleri gibi 2000 ppm sınırına göre denetimden geçiyor. Yapılan denetimde bu sınırın üzerinde çıkan kayısı için satıştan kaldırılma kararı veriliyor ve işletmeciye 16 bin liralık ceza kesiliyor. Bu ceza da işletmelere çok ağır geliyor.

MAKİD Başkanı Semiz işletmecilerin kükürt oranı nedeniyle iç pazarda iş yapamadıklarını belirtti ve konuya ilişkin çözüm beklentilerini dile getirdi.

TARLADAN SOFRAYA…

Dernek üyelerinin taleplerini dinleyen Bakan Tüfenkci ise kayısının tarladan sofraya gelene kadar izlenebilirliğinin sağlanması gerektiğine işaret etti. Uygun kükürtleme yöntemi yapılması için üreticilere eğitim verilebileceğinin altını çizen Bakan Tüfenkci, kükürtün ocakta yakmak yerine gaz olarak kullanılabileceğinin ve gaz cihazlarının üreticiye hibe yöntemiyle dağıtabileceğinin üzerinde durdu.

SEVİNDİRİCİ ÇÖZÜM BULACAĞIZ

Konuya ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ile telefonda görüşen Bakan Tüfenkci, “Hem üreticimizi hem kayısıyı pazarlayan işletmecilerimizi mağdur etmeden çözüme yönelik adım atıyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Malatya, dünya kuru kayısı üretiminde yaklaşık yüzde 80'lik bir paya sahip. Malatya’nın aşı, ekmeği olan kayısının dünyada da hak ettiği yere gelmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Dış pazarları genişletmeyi düşünürken iç pazarı da göz ardı edemeyiz. Bunun için Malatyalı hemşehrilerimizle bir araya geldik, taleplerini dinledik. İnşallah Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz görüşmelerimiz neticesinde kükürt oranlarına ilişkin üreticilerimizi de işletmecilerimizi de sevindirecek bir çözüm bulacağız.”

Bakan Tüfenkci’nin telefon görüşmesinin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç da Malatya Kayısı İşletmeleri Derneği’ni kabul etti, dernek üyelerinin taleplerini dinledi. Tunç, konuya ilişkin çözüm arayışında olduklarını belirtti.

HABER MERKEZİ