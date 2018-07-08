Kayısıda işçi zayiatı!

Bu yıl mevsimlik işçilerin fazla gelmemesi, bazı çitçilerin mağdur olmasına neden oldu. Seçimlerin erken yapılması, kayısının bu yıl beklenilen zamandan önce olgunlaşması, işçi yevmiyelerinin az olması gibi nedenlerden dolayı mevsimlik işçiler Malatya’ya çok fazla gelmezken, bu konuyla ilgili BUSABAH gazetesine konuşan Ticaret Borsası (TB) Başkanı Ramazan Özcan, önemli açıklamalarda bulundu. Malatya’daki mevcut mahsulün hasat dönemi başladığı zaman daha çok civar illerden iş gücü ithal ederek yapıldığını ifade eden Başkan Özcan, şu andaki mevcut kayısı rekoltesini Malatyalı çiftçilerin kaldıramayacağını söyledi.

KAYISI BİR ANDA OLGUNLAŞTI

Bu yıl iklimsel olarak bir değişiklik yaşandığını dile getiren Başkan Özcan, “Son yıllarda dışarıdan işçileri davet ederek onlarla birlikte hasat dönemini geçiriyorduk. Ama bu yıl iklimsel bir değişiklik de yaşadık. Normalde kayısı her yıl özellikle ova bölümünde temmuz ayının ilk haftalarında sirkeleme dönemimiz başlıyordu. Hasat döneminin seçim ve bayram arifesine denk gelmesi civar illerden Malatya’ya çalışmaya gelen arkadaşlarımızın gelmesini erteledi. Bu süre içerisinde de hava sıcaklığının yüksek olmasından dolayı da kayısı bir anda olgunlaştı. Kayısı bir anda olgunlaşınca da işe geç başlama hadisesi cereyan etti. Dışarıdan işçi yeteri kadar gelmemiş olabilir. Ama mevcut hasadı yapacak kadar işçi geldi” şeklinde konuştu.

BU YIL SIKINTI YAŞADIK

Valilik nezdinde oluşturulan komisyonun mevsimlik işçi ücretlerini takip ettiğini kaydeden Başkan Özcan, “Şu anda Kamuoyu sürekli mevsimlik işçi ücretlerini takip ediyor. Bu ücretler her ilde olduğu gibi Malatya’da da Valilik tarafından oluşturulan bir komisyonla belirleniyor. Bu komisyon da Türkiye’de olan asgari ücret üstünde yevmiyeleri belirliyor. Bu belirleme süreci de bittikten sonra bu da kamuoyuna açıklandı. İşçi konusunda bu yıl sıkıntı yaşadık. Şu anda ovadaki kayısılar bitti. Hasat dönemi açısından bakarsanız özellikle 150 bin ton yaş meyveyi daldan indirdik diye tahmin ediyoruz. Buralar neresi, rakımın 800’den başlayıp bin 100 olan bölüme kadar kayısıları daldan indirmeyi başardık. Yüksek kesimlerde hasat dönemi yeni yeni başlıyor” ifadelerini kullandı.

ÇİFTÇİMİZ CİDDİ ANLAMDA BİR SIKINTI ÇEKTİ

Kayısıyı dalından yüzde 40 civarında indirdiklerini belirten Başkan Özcan, “Kayısıda hasat dönemine bu yıl 1 hafta önce başlandı. Kayısının olgunlaşma döneminde özellikle üst dallarda, tepelerde yani sıcak sirkülasyonu daha fazla olan bölümlerde olgunlaşma biraz daha hızlı oldu. Ve bu da tam seçim ve bayram dönemine denk geldiği için üst dallardaki kayısılarda yüzde 5’lik bir zayiat verdik. Gelecek yıllarda bunun şimdiden önlemini almamız lazım. buraya gelen işçi arkadaşların çalışma koşullarını iyileştirmek, onların yevmiyelerin diğer sektörleri de baz alarak belirlenip şimdiden iyi hazırlık yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yıl işçi konusunda çiftçimiz ciddi anlamda bir sıkıntı çekti. Kayısımızın yüzde 40’ını dalından indirdik diye düşünüyoruz. Onun için sıkıntıların artık daha az olduğunu tahmin ediyoruz” şeklinde konuştu.