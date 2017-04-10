YÜZDE 90-95 ORANINDA HASAR

Geçtiğimiz yıl etkili olan don ve dolu, kayısıyı büyük oranda olmasa da etkilemişti. Özellikle 2014 yılında ise kayısı deyim yerindeyse afet yaşamıştı. 29-30-31 Mart 2014 tarihlerinde ilçelere göre değişmekle birlikte orta ve yer yer kuvvetli don afeti kayısı ağaçlarını ciddi anlamda olumsuz etkilemiş, bazı noktalarda tadımlık kayısı bile kalmamıştı. 2014 yılında önceki yılın üretim dönemine göre yaklaşık yüzde 90-95 oranında hasar meydana geldiği tespit edilmişti.

ÜRETİCİ TEDİRGİN

Bu anlamda geçtiğimiz yıl da kayısıyı bir miktar etkileyen donun ardından bu yıl yaşanan hava durumlarından sonra üretimin nasıl etkileneceği merak konusu oldu. Özellikle önceki gece kentin birçok noktasında etkili olan kar ve dolu yağışı, üreticinin belini kırdı. Kayısısının kalitesinin düşeceğinden korkan üreticinin en büyük korkusu ise don…

GÜNE BEYAZ GÖRÜNTÜYLE UYANDILAR

Önceki gece özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini yükseltti. Kar yağışı ile birlikte alarma geçen Karayolları ekipleri yollarda tuzlama ve kar küreme bile yaptı. Karahan geçidinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur şeklinde devam etti. Malatya-Kayseri karayolunun haricinde Pütürge ilçesi Kubbe Dağı mevkiinde de kar yağışının etkili olduğu öğrenildi. Malatya merkeze yakın yerlerde, sabah güne başlayan vatandaşlar özellikle yüksek kesimlerdeki beyaz görüntüyle karşılaştılar. Meteorolojinin yaptığı değerlendirmelere göre ise Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düştüğü belirtildi. Bölgede zirai don tehlikesinin bulunduğu da bildirildi.

ORTA ŞİDDETTE ZİRAİ DON UYARISI!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yağmur, kar ve zirai don uyarısı yapıldı. Açıklamada, “Bölgemizde havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman çok bulutlu, yer yer etkili aralıklı sağanak yağışlı, Bingöl ve Tunceli çok bulutlu, yer yer etkili gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimler kar, karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin edilmektedir" denildi.

Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş beklendiğini de bildiren Meteoroloji, sabah saatlerinde görülebilecek sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Meteoroloji ayrıca, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik ile Tut ilçeleri için hafif, yer yer orta şiddette zirai don riski bulunduğunu aktararak ilgilileri bilgilendirdi.

HAVA TAHMİNİ -4 GÖSTERİYOR

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz ise, “Dolu yağışı çok etkili oldu. Hava tahmin raporlarında durum -4 derece görülüyor. Gecenin nasıl etkileyeceğini de görmeden bilemeyiz ve bir şey diyemeyiz. Fakat çağla dönemine giren kayısılarda hava eksi 1 derecenin altına düştüğünde bir yanma oluyor. Tabi uzun süreli olması ciddi bir oranda durumu tetikliyor” sözlerine yer verdi.

HAVA BİRDENBİRE ISINIRSA HASAR ÇOK OLUR

TARSİM’in sahaya indiğini söyleyen Solmaz, “TARSİM de don uyarıları yapıyor. Yetkili birimler zaten uzun süredir uyarı yapıyor. TARSİM sahaya indi. Yaşanacak olan don konusunda, eğer havalar birdenbire ısınmazsa don çok etkili olmaz. Hava kademe kademe ısınırsa hasar nispeten az olur. Ama dediğim gibi birdenbire ısınırsa hasarı çok yüksek olur. Şu anda soğuk var ama rüzgar olduğu için bunu koruyor. Bu gece -4 derece olacakmış. İnşallah rüzgar olur da çok etkilemez” dedi.

NE SÖYLESEK BOŞ!

Başkan Solmaz, “Bu dolu yağışının ve donun şu anda ne kadar etkili olduğunu bilemeyiz. Hava şimdi bu haldeyken bir şey diyemeyiz. Ama birdenbire sıcaklıklar artarsa ciddi bir sıkıntı doğar diye düşünüyoruz. Şimdi ne söylesek boş. Bir hafta 10 gün geçmesi gerekiyor” sözlerini kaydetti.

ÇOCUKLARIMIZIN EKMEĞİ KAYISI

Öte yandan kayısı çiftçisi Hüseyin Ertan, bahçesindeki kayısıların durumu konusunda net bir bilgi veremediğini belirtti. Dallarda buzlanma oluşup oluşmadığını göremediklerini söyleyen Ertan, “Kayısılarım yanmasın diye geceleri bahçede lastik yakıyorum, tahta yakıyorum. Havalar ısınırsa kayısılarımın dondan ne kadar etkilendiği veya etkilenmediği belli olacak. İnşallah çok büyük sıkıntı çıkmaz. Zaten dolu yağışı kayısının kalitesini düşürmüştür. Malatya’da birçok insan kayısıyla geçiniyor. Çocuklarımızın ekmeğini çıkarıyoruz. Önümüzdeki günlerde konu netlik kazanacak” dedi.

Diğer taraftan, çiçeklenme döneminde yaşanan zirai donun etkisinin yapılacak hasar tespitinin ardından netleşmesi bekleniyor.























TÜRKAN YILDIZ