Kayısı vekillerin gündeminde

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Dünyada kayısı denildiği zaman Malatya akla geliyor, çok kıymetli bir ürün. Bugüne kadar önemli destekler verdiğimize inanıyorum ama bu desteklerin daha da arttırılarak devam etmesi gerektiğine de inanıyorum” dedi.

Hasadın sona ermesi ile kayısı üreticilerinin ürünlerini satmak için mümkün mertebe acele etmemeleri gerektiğini belirten Kahtalı, fiyatların daha iyi seviyelere çıkacağını söyledi.

ÇİFTÇİLERE 108 MİLYON TL ÖDEME

Milletvekili Kahtalı, kayısı üreticinin her zaman yanında olduklarını da kaydederek, özellikle doğal afetler karşısında Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) aracılığı ile üreticinin yanında olduklarını söyledi. Kahtalı, TARSİM’in bu yıl sigorta kapsamında çiftçilere 108 milyon TL ödeme yapacağını ifade etti.

Kayısının endüstriyel tarzda üretim yapılarak raflarda satılabilir hale getireceklerine dikkat çeken Milletvekili Kahtalı, “Çiftçimize, sanayicimize daha hızlı hizmet getirmek ve Malatya’mızın daha hızlı büyüyebilmesi için hep birlikte gayret içerisinde olacağız” ifadelerine yer verdi. Malatya’nın en büyük değerlerinden birinin kayısı olduğunu vurgulayan Kahtalı, “Kayısının daha çok çeşitleri ve mamülleri bir araya getirerek, endüstriyel olarak rafta satılabilir hale getirerek satacağız. Bunun katma değeri ilimize çok daha fazla olacak. Yapılan ihracat hem ilimize hem ülkemize katkı sunmaktadır” şeklinde konuştu.

“Milletvekili arkadaşlarımızla, Tarım Bakanlığı ile bu konuların takipçisi olacağız” diyen Kahtalı, özellikle büyük bölümünün Avrupa ülkelerine ihraç edilen kayısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi aldığını ve bunun da başta üretici olmak üzere Malatya ekonomisine ciddi katkılar sunacağını söyledi.

LİSANSLI DEPOCULUK

Bunun yanı sıra yine geçtiğimiz aylarda imzalanan protokol ile hayata geçirilen Lisanslı Depoculuğun da Malatya kayısı için büyük önem arz ettiğini söyleyen Milletvekili Kahtalı, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yer alan Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi ile Malatya’nın en stratejik tarım ürünü olan kayısının bundan sonra kalitesine göre sınıflandırılarak modern altyapıya sahip sağlıklı ortamlarda depolanacağını ve daha iyi şartlarda pazarlanacağını dile getirdi. Kahtalı, Lisanslı depoculuk ile kayısı da yaşanan taban fiyat sorununun da önüne geçilebileceğini belirtti. busabahmalatya.com