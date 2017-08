Şifa Mahallesi Muhtarı Osman Korkmaz, “Cumhurbaşkanımızın Malatya’ya geleceğini öğrendiğimde kayısıyla isminin baş harflerini yazıp kendisine sürpriz yapmak istedim. Zaten ismini kalbimize yazmışız ama bir de kayısıyla yazıp kayısı konusunda farkındalık yaratmayı düşündüm. İnönü Caddesi üzerinden geçerken kendisinin bu yazıyı görebileceğini düşündüm. Yazıyı gören vatandaşlar buraya gelip fotoğraf çektiler. Ama en çok Da Cumhurbaşkanımızın görmesini buraya uğrayıp kayısıyla ilgili sorunlarımızı dinlemesini isterdim. Yoldan geçerken görenlerin en azından yetkililere söyleyebileceğini onlarında Cumhurbaşkanımıza iletebileceğini düşündüm. Gelebilme ihtimaline karşılık burada hazırlıklar yapıp bayraklar astık” diye konuştu.

MALATYALININ GELECEĞİ KAYISIYA BAĞLI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fındık ve fıstığa el attığı gibi kayısıya da el atması gerektiğini söyleyen muhtar Osman Korkma,z “Cumhurbaşkanını hakikaten çok seviyoruz. Kendisine sonsuz saygı duyuyoruz. Ama maalesef Malatya’nın kayısısı sahipsiz. İsimlerini zikretmeye gerek yok Malatya’da kayısı birkaç tane tüccarın elinde dönüyor. Ben şu an elimdeki kayısıyı icar edip buraya getirdim. 25 gündür 25 işçi çalıştırıyorum. Her bir işçinin günlük yevmiyesi 50-60 lira, kayısıyı ağaçta silkeleyen işçinin yevmiyesi yüz liradır. Şuan kayısının borsadaki değerinin 2-3 lira olduğu söyleniyor. Maalesef ben arabamı, traktörümü satıp kayısıyı satmayacağım ki; işçilerin parasını vereyim. Kayısıyı kış aylarına kadar satmayacağım bekleteceğim. Cumhurbaşkanımız fındığa, fıstığa el attığı gibi kayısıya da bir el atarsa bence her şey daha güzel olur. Zaten Malatyalının geleceği kayısının para etmesine bağlıdır” sözlerine yer verdi.

