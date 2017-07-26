26 Temmuz 2017 Çarşamba

UYANIK OLACAĞIZ!

Kayısı üreticisi emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde kayısı hasadı sürerken, ilerlemiş yaşlarına rağmen bahçelerindeki ağır işleri günlük yevmiye karşılığı tuttukları işçileriyle birlikte yapan 78 yaşındaki Kasım ve 70 yaşındaki Havva Erdoğan çifti, emeklerinin karşılığını alamamaktan yakınıyor.

25 Temmuz 2017 Salı 13:20
Kayısı üreticisi emeğinin karşılığını alamamaktan şikayetçi
  Ürünlerinden elde ettikleri kazancın işçi yevmiyesi ve diğer masrafları karşılamadığını belirten Havva Erdoğan, “Bir işçinin günlü masrafı 75 TL. Bu işin gübresi, sürmesi var, biz bunları ödeyemiyoruz. İşçi parasını veremiyoruz, ne yaparsın. Emeğimiz boş. Kayısı masrafını karşılamıyor. 2 tane adam tesisi kuruyor, 3 liradan alıyor. 3 lirayı biz ne yapalım” derken, Kasım Erdoğan da kayısı üreticisinin emeğinin karşılığını alamadığını, kazananın aracılar olduğunu ifade etti. Malatya merkezde kayısı hasadı tamamlanırken, ilçelerde ise sürüyor. Akçadağ yolu üzerinde kayısı bahçeleri bulunan Kasım ve Havva Erdoğan çifti ilerlemiş yaşlarına rağmen kayısı hasadında işçileriyle birlikte çalışıyor.

“Zahmeti biz çekiyoruz, aracı kazanıyor”
Kayısının hasat döneminde masrafının çok olduğunu ve üründen elde ettikleri gelirin bu masrafı karşılamadığını belirten Kasım Erdoğan, “Bahçemizde 13 tane işçi çalıştırıyoruz. Bahçemizin hasat işi 15 gün sürüyor. Patik işiyle birlikte 1 aylık bir zaman oluyor. Masrafımızın karşılığını alamıyoruz. Bu işin kükürdü var, ilacı var, traktörün mazotu var, işçi var, hangisini karşılasın. Piyasada fiyat aralığın 6-7 lira olduğu söyleniyor. Beklentimiz yetkililerin bu işe el koyması. Kayısı dışarıya gidiyorsa, ona göre fiyat vermeleri lazım. Zenginler, fabrikatörler alıyorlarsa yüksek fiyat vermeleri lazım. Zahmeti biz çekiyoruz, aracı kazanıyor. Buraya bir kere birileri geldi, ürünü yaş olarak dalından alalım ama iyisini seçelim dediler. İyisini aldıktan sonra ben kötüsünü ne yapacağım" dedi.
İHA
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