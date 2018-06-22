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Kayısı üreticilerine TARSİM'den müjde!

TARSİM'den kayısı üreten vatandaşlara müjde geldi.  TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı başta Malatya ve Elazığ olmak üzere, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tunceli illerindeki kayısı üreticilerine 110 milyon TL hasar ödemesi yapılacak.

Kayısı üreticilerine TARSİM'den müjde!

TARSİM'den kayısı üreten vatandaşlara müjde geldi.  TARSİM Malatya Bölge Müdürlüğüne bağlı başta Malatya ve Elazığ olmak üzere, Kahramanmaraş, Erzincan, Sivas ve Tunceli illerindeki kayısı üreticilerine 110 milyon TL hasar ödemesi yapılacak.

22 Haziran 2018 Cuma 10:42
Kayısı üreticilerine TARSİM'den müjde!

110 MİLYON TL HASAR ÖDEMESİ YAPILACAK 

TARSİM'den yapılan açıklamada, bu yıl Malatya Bölge Müdürlüğü’ne bağlı illerde 20 bin adedin üzerinde kayısı poliçesi düzenlendiği, don, dolu ve fırtına başta olmak üzere çeşitli risklerden dolayı, kayısı ürünleri zarar gören üreticilerden yaklaşık 30 bin adet hasar ihbarı alındığı belirtilerek, şu bilgilere yer verildi:

YAKLAŞIK 108 MİLYON TL ÖDEME YAPACAK

“Bu yıl, birçok üründe olduğu gibi kayısı ürününde de kış sıcaklıklarının yeterli düşüklükte olmaması, soğuklama gereksiniminin ortaya çıkması, yetersiz yağışlar, kültürel işlemlerin yetersizliği gibi nedenlerden ötürü, sağlıklı çiçek oluşumu gerçekleşmemiştir. Malatya’da eksperler tarafından gerçekleştirilen hasar tespit işlemlerinde, teminat dışı verim kayıpları belirlenmiş ve bunlar hasar olarak değerlendirilmemiş, hasar işlemleri belirlenen verimler üzerinden yapılmıştır. Üreticiye hizmet etmek üzere faaliyetlerini sürdüren TARSİM, bu sene kayısı üreticilerine 2.2 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirmiş olup, poliçe bitiş tarihlerine göre önümüzdeki günlerde yaklaşık 108 milyon TL ödeme yapacak ve bir kez daha üreticisinin yanında olduğunu gösterecektir. Üreticinin ürünlerini doğal afetler ve hiç beklenmedik risklere karşı koruyabileceği tek yol TARSİM’dir. Bu nedenle tarım sigortası kesinlikle ihmal edilmemelidir.”

busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 22.06.2018 12:14
Anahtar Kelimeler:
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