Malatya Büyükşehir Belediyesi Yaş Sebze ve Meyve Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Celal Akbay, Ramazan ayının ortalarında sebze ve meyve fiyatları fiyatlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Sebze ve meyve fiyatlarının giderek düşeceğini belirten Başkan Akbay, şu anda fiyatların tüm vatandaşların bütçesine hitap ettiğini söyledi.

MEYVE-SEBZE TÜKETİMİ ARTACAK

Vatandaşların Ramazan ayı boyunca sebze ve meyve tüketimine yöneldiğini ifade eden Başkan Akbay, “Şu an Ramazan ayı dolayısıyla sebze meyve fiyatları önceki haftalara oranla düşmüş durumda. Ramazan ayının ilk haftasında Türkiye genelinde Ramazan’ın verdiği coşkuyla insanlar tüketime yöneldi. Haliyle tüketim çok olduğu için fiyatlarda yükseliş görüldü ama bu bir haftalık süreçten sonra fiyatlar normal seviyelere döndü. Sebze meyve fiyatları şu an daha uygun ve insanların bütçesine daha çok hitap ediyor. Karpuz sezonu açıldı ve hallerde karpuzun kilo fiyatı 1 TL civarında seyrediyor. Tabi ilerleyen günlerde karpuzun fiyatı daha da düşecektir. Karpuzun kabak aşısı dediğimiz olay ziraat odalarının, tarım il müdürlüklerinin, sektörün bağlı olduğu Gümrük Ticaret Bakanlığının uyguladığı çalışmalarla denetlendiği için kabak aşısı olayı da pek gündeme gelmiyor. Karpuzlar hâle orijinal şekilde geliyor, tüketime sunuyoruz. Bunun haricinde Malatya’da kayısı sezonu başladı. Kayısı sezonun başlamasıyla bahçelerde çalışacak işçilerden dolayı sebze meyve tüketimimiz artacaktır. Çünkü dışarıda gelecek işçilerin yemek ihtiyacını karpuz, kavun, domates gibi ürünlerinin tüketimi daha çok olduğu için o açıdan da biraz hareketlilik oluyor” diye konuştu.

İÇ PİYASADA ETKİSİ OLUYOR

Türkiye’nin her yerinde artık sebze yetiştirilmeye başlandığını kaydeden Başkan Akbay, “Irak Devleti’nin yerli sebze-meyve ekimini teşvik etmek için Türkiye’den domates almama kararının elbette iç piyasada etkisi oluyor. Ama Türkiye’de yetişen sebze meyve üretimi Rusya, Irak gibi ülkelerin ihracatına bağlı değil. Sonuçta dünyanın diğer ülkeleri de tüketim yapıyor. Domatesin fiyatı henüz istenilen seviyede değil çünkü yaz sezonuna geçerken boşluk oluyor sera dediğimiz ürünlerin sonu geliyor. Tarlada bahçede yetişen ürünlerin yeni mahsulleri yetişmeye başladığı için bu arada boşluk yaşıyoruz. O boşluğu yaşadığımız zaman üstelik tüketimde artığı için ister istemez fiyat artışı oluyor. Havaların ısınmasıyla toprak üretime geçildiği için Türkiye’nin her yerinde sebze yetişmeye başladı ilerleyen günlerde sebze meyve fiyatları azalacaktır. 15-20 gün içinde Tokat, Konya, Karadeniz bölgelerinden hasat edileceği için Adana, Mersin, Antalya devre dışı kalacaktır” şeklinde konuştu.

ÇEVRE İLLERDE SEBZE TARIMI İLERLEDİ

Malatya’da sebze tarımının bittiğini söyleyen Başkan Akbay, şunları kaydetti:

“Bugün Elazığ bölgesi tarım alanında çok büyük kendini geliştirdi. Artık Elazığ neredeyse doğu bölgesine hitap edecek. Malatya’ya oranla Elazığ’da sebze üretimi daha çok niye çok, çünkü Malatyalı tarımla uğraşan çiftçi artık kayısıya yöneldi. Eskiden domates, salatalık, biber ekilen tarlaları kayısı bahçesine döndüğü için Malatya’da sebze tarımı bitti. Ama Elazığ’da boş tarlalara suyun gelmesiyle, devletin verdiği teşviklerle tarımı biraz daha ilerlettiler. Şu an orada domates, biber, salatalık, fasulye gibi ürünlerin çevre illere sevkiyatı olacak şekilde üretimi yapılıyor. Aslında bizim Malatya için böyle projelerimiz var ama kayısı bu dengeyi bozuyor. Çiftçilerimiz sebze ekmek yerine kayısıya ilgi gösterdikçe sebze tarımı artık Malatya’da zor olur. Bundan 10 yıl önce Malatya’da üretilen domates, biber, fasulye, kabak ürünlerini çevre illere 40-50 araba sevkiyatını yapıyorduk. Ama artık bu söz konusu değil.”























MUTLU SARIGÜL