KAYISI SAHİPSİZ KALDI!

Malatya’nın kayısısı önemini yitiriyor.Iğdır kayısısı, Mut kayısısı gibi ifadeler artık Malatya kayısının önüne geçmiş bulunuyor. Malatya kayısısı AB Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni almış olmasına rağmen Iğdır, Mersin, Kahramanmaraş, Hatay, Elazığ, Sivas gibi illerde üretilen kayısı kadar değerli görülmüyor. Hal böyle olunca trajikomik bir durum ortaya çıkıyor.

MALATYA ÖZLEM DUYUYOR

Malatya Kayısı Festivali’ne özlem duymaya devam ediyor. Her yıl bir sebepten dolayı iptal edilen ve unutturulmaya çalışılan Kayısı Festivali, çevre iller tarafından sahipleniliyor. Yeşilyurt kirazı için yapılan festival bile, bu ürün Malatya’da kayısının yanında yan bir ürün olarak görülmesine rağmen, her yıl karnaval havasında geçiyor.

İPTAL EDİLEN FESTİVALLER

Diğer taraftan, en son 2014’te 21’incisi yapılan Malatya Genel Sanayi Ticaret Fuarı ve Kayısı Festivali, 2015’te 20 Temmuz Pazartesi günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan bombalı saldırı nedeniyle iptal edilmişti. Bahsi geçen saldırıda 31 vatandaş hayatını kaybetmişti.

2016’da ise festival terör olaylarından dolayı iptal edilmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada “27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Kayısı Festivali ve Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edildi” denilmişti.

SESSİZ SEDASIZ İPTAL EDİLDİ

2017’de de kayısı festivalinin 11-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti ancak Malatya kaysısının tanıtımı için önemli olan ve vatandaşların heyecanla beklediği festival geçen yıl sessiz sedasız iptal edildi…

BU YIL DA YAPILMADI

2018 yılında ise dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2018 Ocak ayında düzenlediği basın toplantısı ile 2017 yılında yapılan kültürel ve sosyal etkinlikleri değerlendirmişti. Çakır, 2018 yılında yapılması planlanan faaliyetleri de açıklamıştı fakat takvimde Kayısı Festivali yoktu. Yıllardır iptal edilen Kayısı Festivali 2018 yılında da yapılmadı.

Trajikomik olan durum ise, dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 70’ini karşılayan Malatya’da Kayısı Festivali iptal olurken, çevre illerde bu festivalin yapılmaya devam edilmesi…

MALATYA’YA İBRET!

Nitekim Iğdır’da Iğdır Belediyesinin katkılarıyla organize edilen Kayısı Festivali 3 gün sürdü. 29 Haziran Cuma günü ilk günü olan festivalin açılışından önce Iğdır Belediyesinin önünden Vali Yolundaki festival alanına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Yapılan açılışın ardından her gün belirlenen farklı sanatçılar ile gösteri ekipleri sahne aldı. Ayrıca kentin her noktasında “Kayısı Diyarı Iğdır’a Hoş Geldiniz” sloganının bulunması, Malatya’ya ibret gibi bir durum oluşturdu.

MARAŞ’IN KAYISISI

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde üretilen kayısıların tarladaki hasadı yapıldı ve 2018’in Temmuz ayında tanıtıldı. “Kayısı Tarla Günü” adı altında yapılan etkinliklerde de, Kahramanmaraş’ın kayısısı tanıtıldı.

56’NCI FESTİVAL

Mersin’in Mut ilçesinde üretilen kayısı ise Malatya kayısısını geride bıraktı. Kentte bu yıl 56’ncı Kayısı Festivali düzenlendi.

AMANOS DAĞLARI’NDA BİLE FESTİVAL

Hatay'ın Arsuz ilçesinde de, "Geleneksel Kayısı Festivali" yapıldı. Kurtbağı Mahallesi sakinleri tarafından bu yıl 5’incisi gerçekleştirilen Geleneksel Kayısı Festivali, Amanos Dağları eteklerinde yapıldı.

NEMRUT MESELESİNDE KIYAMET KOPTU

Hatırlanacağı üzere Adıyaman ve Malatya arasında yaşanan Nemrut Dağı tartışmasında deyim yerindeyse kıyamet koptu. Nemrut’u kimseye kaptırmak istemeyen Adıyamanlılar hep beraber ayağa kalktı. Şimdi ise kayısı diğer illere kaptırılıyor…

YAPMAYACAKSANIZ BİZ YAPALIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bu konuya ilişkin geçtiğimiz günlerde konuştu. Ağbaba, “Kayısı kayısı diyoruz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Önceden Kayısı Festivali yapılırdı, bütün dünya, Türkiye duyardı. Şimdi Kayısı Festivali'ni Iğdır'a kaptırdık. Her türlü etkinliği yapan Belediye niye bir Kayısı Festivali yapmaz? Yapmayacaklarsa önümüzdeki yıl Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz yapalım. Kayısı Festivali yapmayacak olurlarsa biz yapacağız. Malatyalılarla birlikte yapacağız. Geçmiş dönemlerde Kayısı Festivali hem kente bir hareket getirirdi hem de başka illerdeki Malatyalıların Malatya'ya gelmesini sağlıyordu. O festivalde bilinçli bir şekilde unutturuldu, unutturulmaya çalışılıyor. Yapılan etkinliklere bakıyorsunuz; niye Selahattin Alpay'ı, Belkıs Akkale’yi Malatya unutuyor?” ifadelerine yer verdi. Sonuç olarak ise akıllara şöyle bir soru geliyor: “Malatya’nın kayısıdan daha değerli bir değeri mi var ki, bu değere sahip çıkmıyoruz ve başka illere kaptırıyoruz?”