Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca ve bazı mahalle muhtarları, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret ederek, Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın hayırlı olması temennisinde bulundu. Malatya Kayısı Kent Muhtarlar Derneği Başkanı Erdal Yağlıca, Malatya’ya önemli bir eserin kazandırıldığını söyleyerek, "Bugün başkanımızı ziyaret amaçlı buradayız. Bu yapılan şaheser binanın hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Başkanımızın çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Kendisi önemli projelere imza atıyor. Kendisini bu başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz" şeklinde konuştu ve Gürkan'ın başarılarının devamını diledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Biz muhtarları önemsiyoruz. Demokrasiyi bir nehir olarak nitelendirirsek, muhtarlarımızı bu nehri besleyen kolları olarak nitelendiriyoruz. Yani muhtarlar olmazsa demokrasinin tekamül etmesi, temayüz etmesi söz konusu olmaz. Kaldı ki biz belediyecilik anlayışı içerisinde olmazsa olmazlarımızdan birisi de katılımcı belediyecilik anlayışıdır. Bu anlayış içinde sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, sendikalarımız, seçilmiş muhtarlarımızla şehrin yönünü, yolunu belirleme noktasında yaptığımız istişareler bizim yol haritamızı ve yön pusulamızı oluşturmaktadır. Bu anlamda muhtarlarımızın sahada olması hasebiyle hep faydalandık ve buna devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ