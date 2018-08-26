KAYISI KAN KAYBEDİYOR

TÜRKAN YILDIZ/HABER MERKEZİ

Türkiye 2013’te kuru kayısı ihracatından 315 milyon 263 bin 534 dolar döviz elde etti. 2014’te kayısıda zirai dondan dolayı verimsizlik yaşandı, 2015’te bu rakam 322 milyon 86 bin dolara ulaştı. 2016’da ise bahsi geçen rakam 273 milyon 421 bin dolar oldu ve son olarak 2017’de kuru kayısı ihracatından 266 milyon 924 bin dolar döviz elde edildi. Yani maalesef kayısı günbegün önemini yitirirken, son veriler de önemli bir durumu gözler önüne serdi.

YILLAR SONRA…

Türkiye’nin kuru incir ihracatında bugüne kadarki en yüksek rakam, 2013/14 sezonundaki 76 bin 901 ton karşılığı 253 milyon dolardı. Kuru incir ihracatı tarihi rekora imza atarken, 2017/18 sezonunu 261 milyon dolarlık ihracatla kapatan kuru kayısı ihracatını da uzun yıllar sonra geçmeyi başardı.

2010/11 sezonunda Türkiye 398 milyon dolarlık kuru kayısı ihraç ederken, aynı sezonda kuru incir ihracatı 171 milyon dolardı. Sonraki yıllarda kuru kayısının ortalama ihraç fiyatı kan kaybederken, kuru incir ihracatının ihraç fiyatı sürekli arttı ve 2017/18 sezonunda kuru kayısı ihracatını geride bıraktı.

“KURU İNCİRDEKİ BAŞARI ÜZÜM VE KAYISI İHRACATINDA ÖRNEK OLSUN!”

Kuru incir ihracatında yakalanan başarının çekirdeksiz kuru üzüm ve kuru kayısı ihracatına örnek olması dileğinde bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, döviz kurlarının aşırı dalgalandığı süreçte Türk ihracatçılarını soğukkanlı hareket etmeye davet etti. Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısının prestij ürünler olduğuna dikkati çeken Celep, “Kuru incirin dünya genelinde muadili olan hurma, erik gibi ürünlerin fiyatları 8-10 dolar seviyesinde. Kuru üzümde ise; şu anda dünyada en ucuz Türk üzümü. Amerikan üzümü tonu 3 bin 500 dolardan, G. Afrika, Avustralya, Arjantin, Şili üzümleri ise 2 bin 200-2 bin 800 dolar seviyelerinde satılırken, bizler bin 500-bin 700 dolar seviyelerinden ancak satabiliyoruz. Türk ihracatçısı kendi kendine fiyat rekabeti yapmamalı, ürünlerimizi satmak yerine, katma değerli pazarlamak hedefimiz olmalı” diye konuştu.

Kuru incirde 2018/19 rekoltesinin 80 bin ton olarak tespit edildiği bilgisini veren Celep, şöyle devam etti:

“Kuru incirimiz 100 bin ton olsa bile kolaylıkla pazarlayabiliriz. Özellikle Uzakdoğu’da Türk incirine artan bir ilgi var. Uzakdoğu pazarı başta olmak üzere yeni pazarlarla 2023 yılı ihracat hedeflerimize ulaşmak için çalışıyoruz.”

KURU İNCİR İHRACATINDA FRANSA ZİRVEDE

Türkiye’den 2017/18 sezonunda en fazla kuru incir ihracatı 39 milyon dolarlık tutarla Fransa’ya yapıldı. Fransa’yı 32,6 milyon dolarlık kuru incir ihracatı ile Almanya izledi. Amerika Birleşik Devletleri ise; 32 milyon dolarlık Türk inciri tercih etti.

MALATYA KAYISISI…

Diğer taraftan Malatya’da 2013 yılında toplam 117 bin 861 ton kuru kayısı ihracatı yapılarak, bu ihracattan toplam 315 milyon 263 bin 534 dolar gelir elde edilmişti. 2014 yılında sağlanan döviz girdisi hakkında net bir bilgi edinilemezken, aynı yıl yaşanan zirai dondan dolayı ciddi bir verimsizlik yaşandığı öğrenildi.

Kuru kayısı ihracatı 2015/2016 sezonunda, miktar bazında 76 bin 548 ton kuru kayısı ihraç ederek 322 milyon 86 bin dolar olmuştu. 2016/2017 sezonunda ise 86 bin 255 ton ürün karşılığında 273 milyon 421 bin dolarlık ihracat yapıldığı bilgisi verilmişti. Son verilen rakamlar ise bahsi geçen rakamlardan daha düşük oldu.