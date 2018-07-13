Kayısı ihracatı masaya yatırıldı

Türkiye'de 71 bin ihracatçının bağlı olduğu Ekonomi Bakanlığı ile Ege Bölgesi'nde 8 bin ihracatçıyı çatısı altında buluşturan Ege İhracatçı Birlikleri yetkilileriyle düzenlenen toplantıda daha iyi üretim, daha iyi pazarlama ve Lisanslı Depoculuk konularında görüş alış verişinde bulunularak yüksek katma değerli ürün ihracatına yoğunlaşma konusunda fikir birliğine vardı.

Vali Ali Kaban ile Ege İhracatçı Birlikleri arasında Valilik Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve beraberindeki heyet ile Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan katıldılar.(Bülten) ( busabahmalatya.com )