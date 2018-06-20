Kayısı için iş birliği...

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MTB Başkanı Ramazan Özcan, İnönü Üniversitesi'nin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek kayısı ile ilgili Malatya’da özellikle akademik olarak bir takım eksikler olduğuna dikkat çekti. Özcan, “Bunları inşallah bu dönemden sonra hep birlikte dayanışma içinde halledeceğimizi düşünüyorum. Özellikle bu kükürt ile ilgili çok önemli sıkıntılarımız var. Üniversitemiz ile birlikte bir işbirliği içerisinde bunları çözmeyi planlıyoruz. Bu konu ile ilgili sizinle sık sık bir araya gelmeyi planlıyoruz. Sizin de Malatya’nın meselelerine üniversite olarak ne kadar önem verdiğinizi de bildiğimiz için biraz daha bu konuda rahatlıyoruz. İnşallah çok önemli süreç ve dönem yaşanır. Kayısının problemlerini akademik bölümünde yani araştırma AR-GE bölümünde üniversitemizde çok ciddi bir destek alacağız diye bu konuda eminiz, rahatız da. Önümüzdeki günlerde inşallah bu konuda ciddi bir beklentimiz var” şeklinde konuştu.

Rektör Kızılay, “Bu kayısı ihtiyacını Malatya karşılıyor. Ama bu kükürt problemleri ve başka problemleri de aşarak hem katma değer kayısı üreterek pazarlamaya girmek hem de üniversitemizin işletme bölümü var çalışma ekonomisi bölümümüz var, sağlıkta kayısının tüketilmesi alanında inşallah üniversitemiz ile ticaret borsamız yeni işbirliği ve ortak projeler geliştirilebilir. Ben bu konuda bir Rektör olarak her türlü desteği vermeye hazırım inşallah da bundan sonra sürekli iletişim halinde oluruz” diye konuştu.

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