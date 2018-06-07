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Kayısı, hastalıklı ve lekeli

Geçtiğimiz hafta Darende’de etkili olan dolu yağışı kayısıya ciddi oranda zarar verdi. Konuya ilişkin konuşan Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, kayısıda hastalıkların ve lekelerin oluştuğunu söyledi.

Kayısı, hastalıklı ve lekeli

Geçtiğimiz hafta Darende’de etkili olan dolu yağışı kayısıya ciddi oranda zarar verdi. Konuya ilişkin konuşan Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, kayısıda hastalıkların ve lekelerin oluştuğunu söyledi.

07 Haziran 2018 Perşembe 11:09
Kayısı, hastalıklı ve lekeli

Konuyla ilgili konuşan Darende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya, yoğun yağış sonucu kayısıda bir takım hastalıklar ve lekelerin ortaya çıktığını ağaçlardaki kayısıların bir kısmının dolu sonrası yerlere döküldüğünü söyledi.

“ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ SENEYE ÇİFTÇİ İÇİN ÖNEMİNİ YİTİRECEK”

"Özellikle Balaban, Yenice ve Tohma bölgelerinde hasarsız kayısı kalmadı” diyen Kaya, çiftçilerin mağdur olduğunu ifade ederek yardım talebinde bulundu. Kaya, "Çiftçilerimiz TARSİM’e sigorta yaptırdı ama o da işe yaramıyor. Eksperler geliyor ve kayısıda yağış, don, dolu sonrası oluşan hasara ‘Fizyolojik sebepler’ diye rapor tutuyorlar. Dolayısıyla üreticilerimiz zararını karşılayamıyor. TARSİM, üreticiyi destekleme politikalarından uzak bir kuruluş TARSİM eksperleri, dolu hasarı apaçık ortada iken, fizyolojik sebepler diye rapor tutmaya devam ederse, önümüzdeki birkaç seneye çiftçi için önemini yitirecek” diye konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeDolu YağışıKayısıDarende Ziraat Odası Başkanı Vedat Ali Kaya
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