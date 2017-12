Son zamanlarda kayısı fiyatlarının artış göstermesi hem yetkilileri hem de üreticileri sevindirdi. Kayısı fiyatlarındaki son durumu değerlendiren ve kayısıya verilen desteklerle ilgili BUSABAH’ gazetesine konuşan Malatya Ticaret Borsası (MTB) Başkanı Gürsel Özbey önemli açıklamalarda bulundu.

Biz sezon başında üreticilerin özellikle Şire Pazarı’na gelerek arz ve talebi iyi incelemelerini istediklerini hatırlatan Başkan Özbey, üreticilerin ürünlerine sahip çıkması gerektiğini defalarca söylediklerini belirtti.

YÜZDE 50 ARTIŞ

Kayısı fiyatlarında artış olduğunu ifade eden Başkan Özbey, “Tabi bunun neticesinde şu anda haklı olduğumuz ortaya çıktı. Biz bunu bilerek değil, piyasayı genelde algıladığımız için özellikle Ağustos itibariyle başlayan ihracat sezonunun yılbaşına kadar olan döneminde kayısının ağırlığı 50-60 bin ton civarında gittiğini biz yıllardır biliyoruz ve böyle bir öngörüde bulunduk. Biz her zaman şunu söylüyoruz, üretici malına sahip çıkarsa bu ürünün emeğinin karşılığını üretici alacaktır. Çünkü bunun emeğini onlar çekiyor. Ve gördünüz sezon başında 4 numara olarak tabir ettiğimiz ihracatta en çok kullanılan kayısı sayısı şu anda 6-6 buçuk liradan başlayıp, 8 buçuk liralara kadar çıktı. Yani, fiyatta yüzde 50 oranında bir artış oldu. Özellikle endüstriyelde ki artış daha fazla oldu ve bu bizi sevindiriyor” şeklinde konuştu.

YIĞILMA OLURSA FİYAT AŞAĞIYA DÜŞER

Kayısı ürününde herhangi bir eksilme olmadığını kaydeden Başkan Özbey, “Ürünümüzde herhangi bir eksilme henüz yok, üreticimizin elinde mevcut mal var ve ellerinde tutmalarında da fayda var. Bu benim öngörüm ama piyasayı iyi koklamak lazım, arz ve talebi iyi dengelemek lazım. Ne zamanki arz ve talebi iyi dengelerse üreticilerimiz mutlaka kendilerine faydası olacaktır. Bu ürüne bu sene değil her yıl sahip çıkmaları gerekir. Her yıl üründen elde ettikleri gelirin bir kısmını kayısı bahçesinin yeni olacak bakımı için ayırsınlar. Hepsini götürüp bir yere bağlamasınlar. Cepte para olunca daha rahat harcarsınız, ürün orada kalsın dersiniz. Ama cebinizde para olmazsa gözünüz o üründe olur bir an önce satayım dersiniz. Herkes bunu düşününce pazarda bir yığılma olur, yığılma olunca bu defa fiyatlar aşağı düşer” diye konuştu.

KAYISIDAN HER YIL VERİM ALINMIYOR

Malatya’daki kayısı ağaçlarının kesimiyle ilgili tartışmalara da değinen Başkan Özbey, “Bana göre öyle bir abartılı ağaç sayısı yok. Çünkü kesilen ağaç sayısı o kadar olmaz. Bana göre kesilen ağaçların büyük bir bölümü meyve alınması zor olan bölgeler. Bir kısmı da artık yaşlanmış, verimden düşmüş, boyu uzamış. Aslında her yıl üreticilerimizin yaşlanan veya verim ve kalitesi düşük olan ağaçları kesmesi lazım. Kayısıdan her yıl verim alınmıyor. Alınmayınca da ne yapıyor. Ürün olduğu dönemde de para etmiyor. Sonra da bu sene buraya farklı bir şey dikeyim düşüncesi oluyor” dedi.

DESTEKLERİN ARTIRILMASI GEREKİYOR

Kayısıya verilen desteklemeler ilgili de konuşan Başkan Özbey, şunları kaydetti:

“Şu anda bir kısım destekler var. Ancak daha da çok artırılması gerekir. Üreticilerimize hasat döneminde işçi parası verildiği dönemde hükümet, onlara ya sıfır faizli ya da az faizli destek vermesi lazım. Buradan kredi alacağı zaman, çalıştırdığı işçinin parasını versin, geri kalan bir kısmı ile de taahhüt ettiği borçları ödesin. O zaman da ne olacaktır? Hükümet eğer burada bunu yaparsa bu önemli bir destektir. Hemen sonrasında zirai kredi mi dersin, farklı bir isim mi koyarsın, işçilerin ödeme noktası mı dersin, bunu da çok düşük bir faizle verirse, yani hiç faizsiz verirse bence iyi olur düşüncesindeyim. Yeterli değil, bir yıl sonra çiftçi parayı nereden getirecek. Bence faizlerin silinmesi lazım ya da biraz daha zaman tanıması lazım. Bir yıl dediğiniz göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ve üretici bu arada nerden gelir elde edecek. Ürün yok ya da hava şartları kışa giriyorsun. İnşallah hükümet bu konuda biraz daha farklı düşünür. Ya uzatır ya da sıfırlar.”

MUTLU SARIGÜL