Malatya kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi’ni alması için uzun yıllardır çalışmalar yapıldığını kaydeden Özbey, “Bu uğraşların sonunda nihayet geçtiğimiz ay bu belgeyi aldık. Bu belgeyi Türkiye’de alan 3 tane ürün var. Bunlardan bir tanesi Gaziantep baklavası, diğeri Aydın inciri ve son olarak da Malatya kayısısı bu belgeyi aldı. Bu kayısı için çok önemli bir aşama. Biz bundan sonra şu ana kadar elde edemediğimiz imkanları elde edeceğiz. Bu belge ile kayısımız artık koruma altına alındı. Hiçbir ülke artık kayısıya farklı bir isim koyamayacak ve onu Malatya kayısısı olarak satamayacak. Biz önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılarda da Coğrafi İşaret Belgesi’nin önemini ihracatçılarımıza anlatacağız. Diyeceğiz ki: ‘Malatya artık pazarda kayısı fiyatının tek belirleyicisi olsun. Kayısı fiyatını Malatya belirlesin.’ Biz bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

PROJEMİZ ONAYLANIR VAZİYETTE

Lisanslı Depoculuk ile ilgili bir çalışma yapacaklarını da aktaran Özbey, “Şu anda Cazibe Merkezleri Programı kapsamında projemiz onaylanır vaziyette. İnşallah en yakın zamanda bunun da temelini atarsak, bu üreticinin feryadına bir nebze olsun çare olacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA