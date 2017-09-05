05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Kayısı fiyatını, Malatya belirlesin!

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Malatya kayısısının geçtiğimiz Temmuz ayında Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi’ni aldığını hatırlatarak, ihracatçılara seslendi. Başkan Özbey, “Malatya artık pazarda kayısı fiyatının tek belirleyicisi olsun. Kayısı fiyatını Malatya belirlesin” dedi.

05 Eylül 2017 Salı 10:46
Kayısı fiyatını, Malatya belirlesin!

  Malatya kayısısının Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi’ni alması için uzun yıllardır çalışmalar yapıldığını kaydeden Özbey, “Bu uğraşların sonunda nihayet geçtiğimiz ay bu belgeyi aldık. Bu belgeyi Türkiye’de alan 3 tane ürün var. Bunlardan bir tanesi Gaziantep baklavası, diğeri Aydın inciri ve son olarak da Malatya kayısısı bu belgeyi aldı. Bu kayısı için çok önemli bir aşama. Biz bundan sonra şu ana kadar elde edemediğimiz imkanları elde edeceğiz. Bu belge ile kayısımız artık koruma altına alındı. Hiçbir ülke artık kayısıya farklı bir isim koyamayacak ve onu Malatya kayısısı olarak satamayacak. Biz önümüzdeki günlerde yapacağımız toplantılarda da Coğrafi İşaret Belgesi’nin önemini ihracatçılarımıza anlatacağız. Diyeceğiz ki: ‘Malatya artık pazarda kayısı fiyatının tek belirleyicisi olsun. Kayısı fiyatını Malatya belirlesin.’ Biz bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

PROJEMİZ ONAYLANIR VAZİYETTE
  Lisanslı Depoculuk ile ilgili bir çalışma yapacaklarını da aktaran Özbey, “Şu anda Cazibe Merkezleri Programı kapsamında projemiz onaylanır vaziyette. İnşallah en yakın zamanda bunun da temelini atarsak, bu üreticinin feryadına bir nebze olsun çare olacağız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Ağustos 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Ağustos 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya