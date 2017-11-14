14 Kasım 2017 Salı

Kayısı fidanlarına talep çok

Fidan satışlarının çok iyi olduğunu ifade eden Fidan Satıcısı Sıddık Yumrutepe, en çok kayısı fidanı sattıklarını dile getirdi.

14 Kasım 2017 Salı 13:03
Kayısı fidanlarına talep çok

  Fidancılar, fidan satışlarından memnun. Güz dönemi fidan dikiminin önemine değinen Fidancı Sıddık Yumrutepe, kayısı fidanının satışının çok olduğuna da değindi. 11’inci ay dendiği zaman fidan dikiminin başladığını ifade eden Yumrutepe, bu ayda ağaç sökümü ve dikiminin başladığını belirtti.

CAN SUYU ÖNEMLİ
  Fidan dikimi için fidanın yapraklarını tam dökmesi gerektiğini ifade eden Yumrutepe, “Don olayı başlayana kadar fidan dikilir. Kar yağar, don başlar bu işler biter. Çünkü fidan dikimi sırasında fidana can suyu verilir. Aşırı soğuk günlerde can suyu verildiği zaman su kökte donma yapar; bir işe yaramaz. Böyle olursa 100 fidandan 10 fidan bile kurtaramazsınız. Bahar sezonu fidan dikimi de aslında hava şartlarına başlı. Şubat ayı olur, Mart ayı olur soğuk havaya göre değişir. Don çözüldü mü, eksiye düşmedi mi, fidan dikimi olur. Bahar sezonun da bu şekilde başlar. Fidan, dikiminde fidanın yapraklarını tam dökmesi gerekiyor” diye konuştu.

FİDAN SATIŞIMIZ GÜZEL
  Kuru kayısının fiyatı arttığı zaman kayısı fidanına talebin de arttığını ifade eden Yumrutepe, “Malatya’da kayısı ağacı kesimleri olmasına rağmen kayısı fidan satışımız çok güzel. Kuru kayısı para ettiği zaman vatandaş hemen kayısı fidanlarına yönelir. Kayısı fidanı şu an güzel gidiyor. Kayısı fidanlarına her zaman talep oluyor. Vatandaşlarımıza biz kayısı fidanını yine öneriyoruz. Vatandaşlar kayısı kuruma yaptığından şikayetçi ama yaşlı kayısının üzerinde meyve 10 günden fazla kaldığı zaman ağaç kurur. Geçen sene de sular kısıtlıydı. Ağaç suyunu almamıştı ama meyve de çok vardı. Yaşlı kayısılar kesilebilir ama yerine yeni fidanlar dikilebilir. ‘Kayısı para etmiyor’ diye ağaçlarını silkelemeyenler var, ancak yanlış yapıyorlar. Böyle kayısı ağacı tamamen kurur” şeklinde konuştu.

 CEVİZ BİRAZ DAHA DÜŞMÜŞ DURUMDA
M  “Fiyat olarak Çataloğlu, Hacı Haliloğlu 12 TL, kaba aşılar 10TL’den pazar buluyor. En çok kayısı ile badem fidanı talep görüyor. Ceviz biraz daha düşmüş durumda. Diğer meyve ağaçları da 10 TL’den satışa sunuluyor” diyen Yumrutepe, “Sertifikasız ürünler pazara gelmez, yasak zaten. Bunun 20-30 bin TL para cezası var. O nedenle vatandaşlardan sertifikalı fidan almalarını istiyoruz” dedi.



MUTLU SARIGÜL
Anahtar Kelimeler: BusabahFidan Satıcısı Sıddık Yumrutepe

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