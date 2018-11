Kayısı fidanına ilgi yoğun

Güz sezonu fidan satışları başladı. Fidanlara olan talebi BUSABAH gazetesine anlatan fidancılar, fidanların nasıl dikilmesi gerektiğini ve hangi fidana daha çok talep olduğunu anlattılar.

Fidan satışlarında güz sezonun açıldığını belirten fidan satıcısı Sıddık Yumrutepe, sezonun kasın ayının 11’den başlayıp Ocak ayının başına kadar devam ettiğini söyledi.

ÇOK FAZLA FİDAN SİPARİŞİ ALDIK

Çok fazla kayısı fidanı siparişi aldıklarını belirten Yumrutepe, “Sezonun başı olmasına rağmen satışlarımız çok iyi. Fidanlarımızı yavaş yavaş getiriyoruz. Hala fidanlarımız tam yaprağını dökmedi. Çok fazla sipariş aldık. Bundan sonra söküme tam olarak başlanır. En çok talep kayısı fidanına. Kayısı fidanı rövanşta. Güz sezonunda kayısı fidanı dışında diğer fidanlara fazla bir talep olmuyor. Bizler satışlardan şikayetçi değiliz. Fidan fiyatlarında artış yok. Geçen yılki satılan fidan fiyatlarıyla aynı. Kayısı fidanı 15 TL, diğer meyveler ise 10 TL. Ceviz, dut, hurma 15 TL. Kayısı fidanımıza olan taleplerden dolayı kayısı fidanlarının bahar ayına kalacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

CAN SUYU ÇOK ÖNEMLİ

Fidanın nasıl dikileceğini de anlatan Yumrutepe, “Fidanların ilk olarak başı ve kökü kesilecek. Zaten vatandaşlar aldığında biz bu işlemi yapıyoruz. Özellikle fidan dikecek olan vatandaşlarımız fidanın aşı kısmını kaybetmeyecek şekilde çukur açmalılar. Aşı yeri 4 park veya bir karşı kadar dışarıda kalacak şekilde fidanımız dikilmeli. Gübre konulmamalı. Fidanının kökü toprakla kapatıldıktan sonra fidanımıza kesinlikle can suyu verilmeli. Can suyu verilmezse fidan bir haftada kurur. Can suyu verildikten sonra toprakla bir kat daha örtülür. Güz dikim sezonu için bu yeterli” diye konuştu.