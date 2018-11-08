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Kayısı Festivali bu paketlerin üzerinde

Sigarada ‘kara paket’ uygulaması konuşulurken, geçmiş yıllarda reklam aracı gibi kullanılan sigara paketlerinin bulunduğu sergi görenleri şaşırtıyor. Adıyaman Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Yağımlı'nın yıllardır topladığı eski sigara paketlerinin üzerindeki yazı ve resimleri görenler gözlerine inanamıyor. Türkiye'de 30-40 yıl önce satılan sigara paketlerinde çeşitli kurumların etkinlik ve reklamları yer alıyor. Paketlerin üzerinde Malatya 7. Kayısı Festivali’ne ait yazılar ve resimlerin olması da dikkat çekiyor.

Kayısı Festivali bu paketlerin üzerinde

Sigarada ‘kara paket’ uygulaması konuşulurken, geçmiş yıllarda reklam aracı gibi kullanılan sigara paketlerinin bulunduğu sergi görenleri şaşırtıyor. Adıyaman Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Yağımlı'nın yıllardır topladığı eski sigara paketlerinin üzerindeki yazı ve resimleri görenler gözlerine inanamıyor. Türkiye'de 30-40 yıl önce satılan sigara paketlerinde çeşitli kurumların etkinlik ve reklamları yer alıyor. Paketlerin üzerinde Malatya 7. Kayısı Festivali’ne ait yazılar ve resimlerin olması da dikkat çekiyor.

08 Kasım 2018 Perşembe 10:42
Kayısı Festivali bu paketlerin üzerinde

Sigara paketlerinin üzerinde ‘Danıştay’ın 115. Kuruluş Yıl Dönümü’, ‘Malatya 7. Kayısı Festivali’, ‘19. Uluslararası Ahilik Bayramı’, ‘Sümerbank 50. Yıl’, ‘Enerji Tasarrufu Haftası’, ’52. İzmir Enternasyonal Fuarı’, ‘Kahramanmaraş 6. Karakucak Festivali’, ‘Gaziantep Fuarı 1983’, ‘Türk Hava Yolları 50. Yıl’, ‘PTT 143. Yıl’, ‘Diyarbakır Karpuz Festivali’, ‘Kahramanmaraş 3. Tarım, Sanayi ve El Sanatları Fuarı’, ‘Türk Hava Kurumu’, ‘Ödemiş 2. Sanayi Sergisi’, ‘T.C. Ziraat Bankası 120. Yılı’ gibi yazılar ve bu yazılara ait resimler yer alıyor.

SİGARAYI BIRAKTIRDIĞI KİŞİLERDEN ALDIĞI SON PAKETLER

Adıyaman Sigarayla Savaşanlar Derneği Başkanı Mehmet Emin Yağımlı’nın toplayarak sergi haline getirdiği bu sigara paketlerinin yanında, sigarayı bıraktırdığı kişilerden aldığı son paketler de bulunuyor. Burada ise yıllarca sigara içmiş kişiler son paketlerinin üzerine kendi görüşlerini yazarak, sigaranın bırakılması için tavsiyelerde bulunuyor. 30 yıldan beri sigarayla mücadele eden Yağımlı, 25 yıldır paket biriktiriyor. Ayrıca Yağımlı, bugüne kadar binlerce kişiye sigarayı bıraktırdı.

“KARA PAKET UYGULAMASINI DESTEKLİYORUZ”

Adıyaman Sigarayla Savaşanlar Dernek Başkanı Mehmet Emin Yağımlı, dünyada ilk kez Avustralya’da başlatılan ‘kara paket’ uygulamasının Türkiye'de de hayata geçirilmesini desteklerini açıkladı. Yağımlı, “Yıllardır bizim ülkemizde çok yanlış hareketlerle neslimiz sigaraya başlatılmış. Gelin olacak kıza ‘Gelincik’ sigarası, askere ‘Asker’ sigarası, polise ‘Polis’ sigarası gibi çeşitli sigaralarla hep içmeye teşvik edilmiş. Sağ olsun ülkemizi idare eden çok iyi niyetli yöneticilerimiz sayesinde son zamanlarda terk ettirebilmek için çalışmalara hız verildi. Neslimizi bu illetten kurtarabilmek için çok güzel çalışmalar yapılıyor. Son zamanlar sigara paketleri üzerinden resimlerin, cazip renklerin kaldırılması gündemde, biz de dernek olarak bunu destekliyoruz. Çünkü bu büyük sigara firmalarının işine gelmiyor. Sigara tanıtılmayacak, reklamı yapılmayacak. Dolayısıyla simsiyah bir parça halinde tanınmamasını sağlanmaya çalışılıyor. Kara paket uygulamasına Türkiye Sigarayla Savaşanlar Derneği olarak katılıyoruz ve ileride de faydalarını göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“HEDEFİMİZ YENİ NESLİN SİGARAYI TERK ETMESİ…”

Yağımlı, 25 yıldır kendi telkinlerine uyup sigarayı terk edenlerin paketlerini topladığını kaydederek, "Sergimdeki paketler o günlerden kalmadır. Halen devam ediyorum. Okul okul, köy köy, ilçe ilçe geziyorum. İl dışından hatta yurt dışından konferanslar veriyorum. Hedefimiz yeni neslin sigarayı terk etmesi, sigaraya başlamamasıdır. Bugüne kadar 10 binlerce insana kavuştum. Binlerce insana terk ettirdim” ifadelerini kullandı. (İHA)

İHA

Anahtar Kelimeler:
‘kara Paket’SigaraUygulama
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