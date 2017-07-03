Malatya’nın geçim kaynağı kayısının, sofralık hasadı başladı. Malatya ekonomisinin bel kemiği olan ve kent kültürünü ve mutfağını etkileyen kayısıda, bu yıl rekoltenin fazla olması bekleniyor. Öyle ki; bu yılın ilk çeyreğinde etkili olan yağmur ve dolu olayı, birçok tarım alanında özellikle kayısının da aralarında olduğu tarım ürününün zarar görmesine neden olmuş, son olarak Çat Barajı’ndaki yetersiz su seviyesi yüzünden sulama suyu verilememesi ağaç dallarındaki meyvelerin kuruyarak dökülmesine neden olmuştu. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Eskimalatya’da kayısı üretimi yapan çiftçiler, yetiştirdikleri ağaçlardan ilk kayısıyı toplamaya başladılar.

BİN 500 ÜZERİNDE KAYISI ÇEŞİDİ

Battalgazi ilçesinde kayısı yetiştiriciliği yapan İhsan Kaya isimli üretici, dünya üzerinde bin 500 üzerinde kayısı çeşidi bulunduğunu, ekonomik anlamda yetiştiriciliği yapılan kayısı çeşidi sayısının 10’u geçmediğini söyledi. Hacıhaliloğlu, Hasanbey, Soğancı, Çataloğlu, Çöloğlu, Alyanak, Şalak, Şekerpare, İsmailağa ve Kuru Kabuk kayısı çeşitlerinin Malatya’ya has olduğunu belirten Kaya, “Kayısı dünyanın hiçbir yerinde bu lezzet ve kıvamda yetişmiyor” dedi.

ÇEKİRDEĞİNİ DE YİYİN

İhsan Kaya “Adı adeta kentin adıyla birlikte anılan bir meyvedir. Malatya’nın en önemli kurutmalık kayısı çeşidi Hacı Haliloğlu denilen türdür. Malatya’daki kayısı ağacı varlığının yaklaşık yüzde 75’ini oluşturur. Meyveleri, orta iriliktedir. Ayrıca bu kayısı türü, az sulu ve içi dolgundur. Uzun yolculuklara daha dayanıklıdır. Doğal bir müshil ilacıdır, fazla tüketildiğinde ishali önlemek için kayısı yedikten sonra içindeki çekirdeğinin yenilmesi tavsiye edilir. Hasanbey dediğimiz daha iri, sofralık kayısı çeşidi ve en çok bilinen türdür. Önceden bu türü insanlar kurutarak tüketirlermiş. Fakat insanlar iri ve yola dayanıklılığı ele alındığından, sofralık tüketime yöneldiler. Üstelik Hasanbey çok bilinen çil hastalığına da dayanıklıdır. Bir de hem sofralık hem de kurutmalık kayısı çeşidi Çöloğlu türü vardır. Çöloğlu hoş kokulu ve güzel aromaya sahip olup ağızda güzel tat bırakır. Orta büyüklükteki ağaçların dalları yayvan ve açık olup kuvvetli gelişir. Ağaçları kurağa dayanıklı fakat çil hastalıklarına karşı hassastır. Ağaç verimliliği orta düzeydedir. Kuru Kabuk diğer adıyla ‘Gavur Aşısı’ diye de bilinen tür hüdayı diye de bilinir. Meyve iri ve gösterişli aynı zamanda güzel kokuludur. Genelde yüksek verim elde edilir fakat çil hastalığı bu türün en büyük sorunudur. Mayhoş tadı sayesinde şeker hastaları da daha rahat tüketebiliyor” şeklinde bilgiler verdi. Kaya, Eskimalatya’da sofralık kayısı hasadı başladığını dile getirerek, sezonun ilk ürününü toplayarak il dışına ihracat olarak gönderdiklerini kaydetti.

Bu arada geçtiğimiz günlerde Malatya Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7 milyon 687 bin 300 meyve veren kayısı ağacının bulunduğu Malatya’da, 2017 yılı yaş kayısı rekoltesinin 672 bin 670 ton olacağı tahmin ediliyor.



















ÖMER ALİ DELİBAŞ