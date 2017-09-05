05 Eylül 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Kayısı çikolatası ve kayısı kolonyasına rağbet

Malatya’da bayram karşılamalarının gözdesi kayısının çikolatalı çeşitleri ve kayısı kolonyası oldu. Kayısıdan yapılan çikolata ve kolonya, Kurban Bayramı için hazırlanan ikramlıklar arasında başköşedeki yerini aldı.

05 Eylül 2017 Salı 11:45
Kayısı çikolatası ve kayısı kolonyasına rağbet

Üzerine kaplanan çikolata ile oluşturulan çikolatalı kayısıyı bayramda ikram etmek için alan Malatyalılar, ürünü sağlığa faydası ve fiyat bakımından uygun olması nedeniyle tercih ediyor. İşlenmiş kayısının üzerinin çikolata ile kaplanması sonucu elde edilen küp şeklindeki ürünün vatandaşlarca sevildiğini ifade eden kayısı mağazası işletmecisi Hasan Şahin, misafirlere ikram edilmek üzere alınan kayısı çikolatası ve kayısı kolonyasına yoğun ilgi olduğunu ifade etti. 

KİLOSU 15-20 TL'DEN SATILIYOR

İki ayrı kalite olduğu için kayısı çikolatasının kilosunu 15-20 liradan satışa sunduklarını belirten Şahin, "Bayramda ikram edilmek üzere lokum, şeker ve çikolata türünde ürün alanlar, son zamanlarda kayısı çikolatasına büyük ilgi gösteriyor. Yakın bir zamanda piyasaya giren ürün kısa sürede vatandaşlarca beğenilerek pazardaki yerini fazlasıyla aldı" dedi.

KAYISI ÇİKOLATASININ ÜRETİMİ

Bayramlık ikram olarak piyasada yerini alan ürünün üretimi ile ilgili bilgi veren Şahin, “Kayısı çikolatası bayramda rağbet görüyor. Yani daha çok içinde kayısı olan çikolatalı kayısı tercih ediyorlar. Kayısı yıkandıktan sonra eleklere ayrılıp boylandırılıyor. Boylandırdıktan sonra çikolatalı kayısılar farklıdır onlar biraz daha ufak etli ve lezzetli kayısılardır. Çikolatalı yapmak üzere fabrikaya alıyoruz. Ondan sonra özel makinelerle çikolatayla kaplıyoruz. Bitterli ve sütlü olmak üzere iki çeşit çikolatalı kayısımız var. İçinde kayısı olduğu için insan sağlığına faydaları belli çikolatayla birleştiği zaman hem ayrı bir tat ayrı bir fayda sağlıyor tabi” ifadelerini kullandı.

KAYISI KOLONYALARI

Şahin, kayısı kolonyalarının ise kayısı çiçeği ve özünden yapıldığını ifade ederek, "Kayısının çiçeği ve kayısın kendi kolonyası var, iki çeşit. Onlarda bayramlarda insanlar misafirlerine takdim ediyorlar. Tabi bayramlarda kayısı daha fazla rağbet görüyor. İnsanlar şeker ve lokum yerine kayısı ve kayısı ürünleri misafirlerine ikram ediyorlar. Bilhassa dışarıda yaşayan Malatyalılar kendilerine gelen misafirlerine kayısı ve kayısı mamullerini ikram ediyorlar. Daha çok hoşlarına gidiyor insanların” diye konuştu.

İHA
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