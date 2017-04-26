Battalgazi ilçesine bağlı Meydancık Mahallesi’nde çiftçilik ile uğraşan Naci Özhan, “Malatya’da en erken çiçek açan en erken kayısının olgunlaştığı, kayısı ihracatının ilk bu bölgeden yapıldı yer Meydancık bölgesidir. 15-20 gün önce kayısı ağaçlarımız henüz çiçekteyken kürkünü yırtmayan çağlaların üzerine yağmur yağdıktan sonra don hadisesi meydana geldi. Bu tarihte yaşanan tüm meteorolojik kayıtlar zaten Meteorolojinin kayıtlarında mutlaka vardır. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde -2 derecelere düştü. Ertesi günlerde havanın açmasıyla güneşi gören çiçekler tek tek dökülmeye başladı” ifadelerinde bulundu.

SİGORTA POLİÇELERİNİ 1 LİRAYA YAPARKEN 3 BUÇUK LİRA OLDU

Konuyla ilgili olarak yetkililere haber verdiklerini söyleyen Özhan, “TARSİM yetkililerine haber verdik, gelip incelediler ama don olmadığını, kayısı çiçeklerinin döllenmediğini, zararımızın karşılanmayacağını söylediler. Geçen yıl TARSİM sigorta poliçelerini 1 liraya yaparken bu yıl 3 buçuk lira oldu. Burada tarım ile uğraşan aileler sulama suyunun elektriği için en az 20-25 bin lira para ödüyorlar. Bütün çiftçiler bankalara borçlu durumdalar. TARSİM yetkilileri de bizlere yeterince değer vermiyor. Eğer kayısı ağaçlarımızın üzerinde bir tane dahi kayısı bulurlarsa kendilerine hak vereceğiz. Soğuk havadan dolayı ağaçlarımız komple hasar aldılar. Bu sene ürün alamayacağız. Yetkililer bize inanmıyorlarsa, meteorolojiden resmi kayıtları alsınlar. 15 gün önce gerek gazetelerde, gerekse televizyon kanallarından duyurular yapıldı. Biz zaten don olduğunu basın aracılığıyla öğrendik. Kayısı sigorta kapsamına girdiğinden beri bizler her yıl sigorta yaptırıyoruz. Ama bu güne kadar sigortadan para aldığımızı hatırlamıyorum. Bizim devletimizden talebimiz elektrik, su, banka giderlerimiz konusunda borçlarımızın yeniden yapılandırılmasıdır. Bu mevkiden geçen akarsularımız yok. Elektrik ile suyu çekip ağaçlara öyle veriyoruz. Tarıma ve meyveciliğe yönelik dönüm başına teşvik verilmesi gerekiyor. Malatyalı kayısı çiftçisinin tamamına yakını doğal afet mağduru olmuş durumda. Burada söz konusu olan sadece 10-15 kişi değil. Kayısıyla uğraşıp ekmek kazanan 50 bine yaklaşan insanımız var. Malatyalı çiftçinin kayısı dışında ektiği, yetiştirdiği başka ürün yoktur. Tamamen kayısıya bağlıyız biz. Evimizde yediğimiz sebzeyi bile çarşıdan alıyoruz” diye konuştu.

KAYISININ PROFESÖRÜ OLMUŞUZ

Meydancık Mahallesi’nde yaşayan Sami Toper ise, “Meydancık Mahallemiz Battalgazi ile Kale ilçesi sınırlarını birbirine bağlayan Karakaya Baraj Gölü kıyısında yer alıyor. Biz dedelerimizden bu yana kayısı yetiştiriciliği ile uğraşmaktayız. Bizim kadar kayısıyla ilgilenebilen, anlayan eminim hiç kimse olmamıştır. Dünyaya kayısı ihracatını Malatya’da gerçekleştiren ilk bölge burasıdır. İlk turfanda kayısı Meydancık bölgesinde yetişir. Bunu bütün Malatyalı ihracatçılar, siyasetçiler çok iyi bilir. Bizim okul okumamıza gerek yoktur, kayısının profesörü olmuşuz” diyerek özetle şunları söyledi:

HAKKIMIZI İSTİYORUZ

“Maalesef bölgemizde don hadisesinin yaşandığı hafta ağaçlarımız büyük hasar gördü. Bugüne kadar bu bölgede geçmişte don hadisesi de yaşanmamıştır. Üstelik bu yıl prim ücretlerine 4 kat zam yapıldı. Buna rağmen her yıl TARSİM’e ağaçlarımızı sigortalatıp prim borçlarımızı düzenli olarak ödedik. Yaptığımız ihbarlara zamanında dönüş yapılmadı. Sigorta yetkilileri geç kaldılar. Bugün gelmiş ağaçtan kopardıkları çağlanın içerisini açıp bakıyor yanmamış diyorlar. Bugün yapılan tespit gerçek tespit değildir. Kayısı darbe yiyeli 15-20 gün oldu. Yanan kayısılar ağaçların dibine döküldü. Bir ağaçtan ortalama 15 kasa ürün alabilirken, bu yıl 1 kasa dahi ürün alabilmemiz mümkün değil. Zararımız yüzde yüze yakındır. Bu olaya fizyolojik diyerek geçiştirerek ancak sigorta yetkilileri kendi kendilerini kandırırlar. Biz bu hadiseyi mahkemeye taşıyacağız ve hukuki çerçevede haklarımızı arayacağız. Çiftçiyi sahipsiz sanmasınlar, biz milletvekillerimize, bakanımıza sesimizi duyuracağız. Basınımız sağ olsun sesimizi duyurmak adına bize destek oluyor. Gerçekten mağdur durumdayız. Bu yılki sigorta eksperleri yerli eksperler değil. Yabancı memleketten gelen eksperlerin çoğu kayısıdan anlamıyor. Başta Gümrük Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci olmak üzere diğer milletvekillerimizden mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz. Tüm seçimlerde özellikle 16 Nisan’da Kale ilçesi ve çevre köyleri Hükümetimizin ve devletimizin yanında olmuştur. Biz çiftçiler dilenmiyoruz, hakkımızı istiyoruz.”















ÖMER ALİ DELİBAŞ