Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan kayısının çiçeklenme dönemine girmesiyle birlikte Malatyalı üreticiler teyakkuza geçerken, il merkezine en yakın ilçe konumundaki Battalgazi’de yüzde 60’lık çiçeklenmenin olduğu belirtildi.

Kayısının çiçeklenme durumu, öngörülen risk faktörü ve dona karşı alınması gereken önlemler konusunda İHA’ya açıklamalarda bulunan Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Battalgazi Kampusu Şefi İzzettin Kalkan, kayısı ağaçlarının geçen yıla göre 11 gün daha geç çiçeklendiğini ifade etti.



“Kayısıda şu anda bir zarar görünmüyor”

Malatya’da geçtiğimiz günlerde etkili olan sulu kar yağışının herhangi bir don olayına neden olmadığını kaydeden Kalkan, “Battalgazi ilçemizde kayısı ağaçlarının çiçeklenme oranı yüzde 60 dolaylarında. Yüzde 40’lık oranda henüz çiçeklenme olmamıştır. Bir iki gün içerisinde havaların biraz daha ısınmasıyla beraber çiçeklenmenin yüzde 100’e ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabi havalar biraz soğuk gidiyor ama kayısıda şu anda bir zarar görünmüyor. Sulu karın neden olduğu bir don olayı yaşanmadığı için çiçeklerde herhangi bir yanma olmadı. Bundan sonraki süreçle ilgili tabi bunu meteoroloji daha iyi görebiliyor, böyle sürekli yağışların olmasıyla sert çekirdekli meyve ağaçlarında görülen monilya denilen bir hastalığın ortaya çıkma durumu var. Bu dönemde yapılacak ilaçlamalarla bu hastalığın önüne geçilebilir” diye konuştu.



“İlaçlama bu dönemde büyük önem taşır”

Kalkan, üreticilerin dona karşı alması gereken önlemlerden de bahsederek, “Üretici bize genelde aldığımız meteorolojik verileri kendileriyle de paylaşmamız için ulaşıyor. Bu dönemde özellikle alınması gereken bazı önlemler vardır. Yapılacak şey aslında ağaçların ısınmasıyla ilgili. Buda genelde saman ve lastik türü şeylerin yakılmasıyla başvurulan bir yöntem. Çiftçilerin alması gereken başlıca tedbirler bunlardır. Ancak söylediğimiz gibi bilinçli ilaçlama da bu dönemde büyük önem taşır” ifadelerini kullandı.



“Geçen yıl çiçek ilaçlamasını 9 Mart’ta yapmıştık”

Geçen yıllara göre bu yılın hem verim hem de ürünün kalitesi bakımından daha iyi olacağını tahmin ettiklerini de belirten Kalkan, “Geçen yıllara göre bu yılın daha verimli ve ürünün daha kaliteli olduğu bir yıl olacağını tahmin ediyoruz. Tabi rekolte durumunun da buna bağlı olarak yüksek olacağını öngörüyoruz. Şu anda herhangi bir risk durumu görünmüyor ama çiçeklenme durumunda geçen yıla göre bir gecikme söz konusu. Geçen yıl çiçek ilaçlamasını 9 Mart’ta yapmıştık, bu yıl ise ilaçlamaya bugünden itibaren başlayacağız. Buda demek oluyor ki 11 günlük bir gecikme söz konusu. Tabi bu üretici için avantajlı bir durumdur" dedi.

İHA