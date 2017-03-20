Önceki gün beklenmedik bir şekilde meydana gelen yoğun kar yağışı görenleri şaşkına çevirdi. Bu kar yağışının erken açan kayısı çiçeklerinde ne derecede zirai hasar vereceği bilinmezken konuyla ilgili BUSABAH’a değerlendirme yapan Ziraat Odaları İl Koordinatörü ve aynı zamanda Yazıhan Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılıç, önemli açıklamalarda bulundu.

Kayısı çiçeklerinin Yazıhan ilçesinde yüzde 70 oranında açtığını tespit ettiklerini ifade eden Başkan Kılıç, hava tahmin raporları geceleyin fazla don olacağını söylemese de dışarıya bıraktıkları suların sabaha karşı buz tuttuğunu gördüklerini söyledi.

HERKESİN ARAZİSİ İPOTEK ALTINDA

Kayısı çiçeklerindeki zararın havaların ısınmasıyla belli olacağını dile getiren Kılıç, “Kayısıdaki hasarın ne kadar olduğu havaların ısınmasıyla belli olacak. Şu an bakıldığında tespit edilemez. Üreticilerimiz bir beklenti içerisinde. Borçların ertelenmesi gerektiğini, çiftçilerin tüm arazilerinin artık ipotek altında olduğunu, çiftçinin mağdur olduğunu, bilhassa Malatya’daki çiftçilerin sıkıntısı olduğunu söylüyorduk. Eğer bu yıl da kayısıda don olayı olursa çiftçiler için olumsuz olacak. Çiftçilerimiz böyle bir olumsuzlukla karşı karşıya kalırsa devletin artık çiftçilerin borçlarını silmesi gerekiyor. Çiftçilerin bu borçlardan kurtulacağı yok. Çünkü biz şu anda 2023 bütçesini kullanıyoruz. Herkes borçlu ve herkesin arazisi ipotek altında” şeklinde konuştu.

KAYISI ÇİÇEKLERİNİN YÜZDE 70’İ AÇTI

Kılıç, “Her yıl bir umutla kayısı ağaçlarına bakıyoruz, emek harcıyoruz, para harcıyoruz ama maalesef her yıl çiçekler açtığı andan itibaren don olayları başlıyor. Bu kar yağışından ve don aylından sonra kayısıda mutlaka hasar var. Ancak hasarın ne kadar olduğunu biz tahmin edemedik. Sigorta eksperlerini çağıracağız. Dağ kesimlerinde kayısı çiçekleri hala açmadı. Ama ovalarda yani Yazıhan, Akçadağ, Kale, Doğanyol ve Malatya merkezdeki kayısı çiçeklerinin yüzde 70’i açtı. Hasar da eksperlerin ileride yapacağı çalışmalarla belli olacak. Bu haftanın tamamında don olayı olacağı söyleniyor. Eğer bir daha böyle bir şey yaşanırsa ki kar yağışından bahsediliyor, yine çiftçinin bir yıllık emeği boşa gider. Bu da üreticinin, çiftçinin bir yıl daha borçlanacağı anlamına geliyor. Küresel ısınmadan en çok üretici etkileniyor. Kayısıyı başka ürünlerle kıyas etmesinler. Kayısı sorununa köklü bir çözüm bulunmalı. Türkiye’de en çok küresel ısınmadan dolayı Malatya zarar gördü. Bunu defalarca söyledik” ifadelerinde de bulundu.

MUTLU SARIGÜL