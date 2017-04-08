7-9 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan ödüllü Malatya Kayısı Çiçeği Fotomaratonu’na Malatya’dan ve il dışından onlarca fotoğrafçının katılması bekleniyor. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, yarışma ile ilgili BUSABAH gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAF ENVANTERİNİ ZENGİNLEŞTİRECEK

İskenderoğlu, maraton boyunca çekilecek olan fotoğrafların Malatya7nın fotoğraf envanterini zenginleştireceğini belirterek, “Malatya, kayısının başkenti olarak biliniyor. Bu yıl ilkini düzenleyip daha sonraki yıllarda geleneksel hale getirerek, hem kayısının tanıtımı hem de şehrimizin tanıtımını yapacağız. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak düzenleyip Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Sinema ve Fotoğraf Sanatı Derneği katkı sağlayacaklardır. Fotoğraf maratonun amacı, Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’nın ve kayısının tanıtılmasına katkı sağlamak, bunun yanında Malatya’da yaşayan insanların fotoğraf sanatına ilgi duymasına, sanatsal faaliyetlere katılımın arttırılmasına ve fotoğraf sanatının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Fotoğraf maratonu sayesinde kayısı çiçeğiyle ilgili elde edilecek fotoğraflar Malatya fotoğraf envanterini zenginleştirecektir” dedi.

KAYISI ÇİÇEĞİNE VURGU YAPILMALI

“Çekilen fotoğraflarda kayısı çiçeğine özellikle vurgu yapılmalı ve fotoğrafta kayısı çiçeğinin varlığı hissedilmelidir” İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yarışma için kayıtlar 7 Nisan 2017 Cuma günü saat 08.30’da başlayacak ve 9 Nisan 2017 Pazar günü saat 12.00’ye kadar devam edecektir. Kayıtlar, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzde gerçekleştirilmektedir. Yarışmaya 7-9 Nisan 2017 tarihleri arasında çekilen fotoğraflarla katılım gerçekleştirilecektir.”

FOTOĞRAFLAR SERGİLENECEK

Önümüzdeki haftada birçok etkinlikle Turizm Haftası’nı kutlayacaklarını hatırlatan İskenderoğlu, “Bizler sanatsal faaliyetlere katılımın artırılması noktasında, fotoğraf sanatının geliştirilmesine katkı sağlamak adına bu projeyi önemsiyoruz. Şu anda Türkiye de fotoğraf sanatı alanında çok ciddi çalışmalar yürüten daha önce de İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapmış olan Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Özdemir ve katkı sağlayacak kurumlardan birer temsilcinin de olacağı jüri, çekilen fotoğrafları değerlendirecek. Seçilecek olan fotoğrafların sergisini de, Turizm Haftası içerisinde hem sergileyeceğiz hem de ödül törenini o hafta içerisinde yapacağız. Halkımızla da sonuçları bu şekilde de paylaşmış olacağız” şeklinde konuştu.

HUZUR KENTİ MALATYA

‘Huzur Kenti Malatya’ sloganıyla Turizm Haftası’nı kutlayacaklarını vurgulayan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, “Şehrimiz maalesef uzun yıllardır birçok doğal ve tarihi değerleri, turizm açısından çok büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen az sayıda turist ağırlıyor. Anadolu kentlerinin günümüzde birçoğunun durumu böyle ve bu birçok turizm toplantısında gündeme geliyor. Turist azlığının en çok öne çıkan sebeplerinden birisi ise Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde yaklaşık 40 yıldır devam eden terör eylemleridir. İlimizde bir-iki münferit olay dışında, Allah’a çok şükür bugüne kadar terör eylemine rastlanmamıştır. Malatya bu anlamda huzurlu bir kent ama bu durumu bizim batı illerine ve yurtdışına duyurmamız, bildirmemiz bilir hale getirmemiz gerektiği düşüncesindeyim. Bu nedenle bu yıl Turizm Haftası ve sonrasında ‘Huzur Kenti Malatya’ sloganıyla yola çıkıyoruz. Bu kapsamda hem bilimsel etkinlikler düzenleyerek hem de halkımızı işin içine dahil ederek 20’den fazla etkinlikle inşallah Malatyalılar ile buluşturmayı planlıyoruz” diyerek konuşmasını noktaladı.











SELAHATTİN BAYRAK