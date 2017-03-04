Kayısı ağaçlarının ve çiçeklerinin her türlü zarara karşı korunması çok önemli bir konu. Malatya’nın geçim kaynağı olan kayısının daha verimli olması için Tarım İl Müdürlüğü ile çiftçiler önemli çalışmalar içerisindeler. Bu anlamda zirai ilaç satan esnaflar da kayısının “iyi”liği için çiftçilere tavsiyelerde bulunuyorlar.

MÜCADELE BAŞLADI

Zirai ilaç satan esnaflardan Mücahit Erbakan, “Malatya’da her yıl olduğu gibi bu yıl da çiftçilerimizin kayısıdaki zararlara karşı mücadele dönemi başladı. Sıcaklığın yüksek olduğu yerlerde ilaçla mücadele başlamış durumda. Şu sıralar ‘domur’ ve ‘bakır’ ilacı sezonu başladı. Onun yanında kabuklu bitle ilgili mücadele başladı. Malatya’da çok büyük bir sıkıntı olan erik koşnili için mücadele çiftçilerin en önem verdiği konulardan biri” diye konuştu.

TEK TEMENNİMİZ

Reçetesiz ilaç verilmemesinden de bahseden Erbakan, “Gıda, Tarım Hayvancılık İl Müdürlüğüne yazılan reçeteler doğrultusunda çiftçilerimiz ilaçları temin edebiliyorlar. İlaçlarımızda yüzde 30 civarında bir fark var. Doların yükselişi tam da ilacın alış dönemine denk geldi. Şu sıralar dolar düşüyor ama yine de ilaç fiyatlarına etki etti. Tabi biz elimizden geldiği kadar çiftçiye yardım etmeye çalışıyoruz. Yine de gerekli olan ücreti alıyoruz mecburen. Bu sene kayısı biraz daha pahalıya ilaçlanacak. İnşallah mahsul pahalı olur. Tek temennimiz bu” sözlerine yer verdi.

EZBERE İLAÇ KULLANMAYIN!

Çiftçilere tavsiyelerde de bulunan Mücahit Erbakan, “Çiftçilerimiz ezbere ilaç kullanmasınlar. Tarım İl Müdürlüğünün tavsiyesiyle ilaç kullansınlar. Çünkü ezbere ilaç kullanıldığı zaman zararlı böceklerle birlikte yararlı böcekler de yok ediliyor. Bu da diğer hastalıkların doğmasına sebep oluyor. Çok ilaç kullanmak çok mücadele etmek anlamına gelmiyor. Doğru tespit yapıp doğru ilaç kullanmak lazım. Çiçekler yüzde 5 açtığı zaman birinci ilaçlama, çiçekler yüzde 100 açıldığı zaman ikinci ilaçlamanın mutlaka yapılması gerekiyor” dedi.

MUTLU SARIGÜL