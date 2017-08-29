29 Ağustos 2017 Salı

Açılış boş tribünler önünde

Kayısı ağaçlarına yok Refüj çamlarına çok!

Su konusunda yaşadığı sıkıntılarla anılan Malatya’da, bu konuda trajikomik durumlar da oluşabiliyor. Sulama suyu olmadığı için kayısı ağaçları kururken, belediye ekipleri refüjlerdeki çam ağaçlarını tanker tanker su ile suluyor!

29 Ağustos 2017 Salı 10:53
Kayısı ağaçlarına yok Refüj çamlarına çok!

  Malatya ciddi bir kuraklık sorunu yaşıyor. Özellikle son 2 yıldır çiftçinin ağaçları susuzluktan dolayı kuruyor, içme suyu bile bulunamıyor. MASKİ ve DSİ konuyla ilgili çalışma yapsa da ve önlemler almaya çalışsa da, bu sorun Malatyalıların canına tak etmiş durumda. Bu anlamda ağaçları kuruyan çiftçiler de sulama birliklerine deyim yerindeyse baskın yaparak “su” istiyor.

ESKİMALATYA YOLU…
  Malatya’da böyle sıkıntılar yaşanırken, belediye ekiplerinin refüjlerdeki ağaçları tanker tanker su ile sulaması ise dikkat çekiyor. Kurumaması için doğal ve gerekli olan bu sulamaların haddinden çok su harcanarak yapıldığını belirten vatandaşlar, kayısı ağaçları için de bu tarz önlemlerin alınabileceğini ve ağaçların bu şekilde sulanabileceğini belirtiyor.

“Madem su var!” ifadeleriyle başlayan cümlelerde ise belediye ekiplerinin Eskimalatya yolundaki bu trajikomik sulama çalışmalarına tepkiler gösteriliyor. Özellikle Eskimalatya’da kayısı ağaçlarının kuruduğu da bilinen bir gerçek… 


TÜRKAN YILDIZ
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