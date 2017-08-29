Malatya ciddi bir kuraklık sorunu yaşıyor. Özellikle son 2 yıldır çiftçinin ağaçları susuzluktan dolayı kuruyor, içme suyu bile bulunamıyor. MASKİ ve DSİ konuyla ilgili çalışma yapsa da ve önlemler almaya çalışsa da, bu sorun Malatyalıların canına tak etmiş durumda. Bu anlamda ağaçları kuruyan çiftçiler de sulama birliklerine deyim yerindeyse baskın yaparak “su” istiyor.

ESKİMALATYA YOLU…

Malatya’da böyle sıkıntılar yaşanırken, belediye ekiplerinin refüjlerdeki ağaçları tanker tanker su ile sulaması ise dikkat çekiyor. Kurumaması için doğal ve gerekli olan bu sulamaların haddinden çok su harcanarak yapıldığını belirten vatandaşlar, kayısı ağaçları için de bu tarz önlemlerin alınabileceğini ve ağaçların bu şekilde sulanabileceğini belirtiyor.

“Madem su var!” ifadeleriyle başlayan cümlelerde ise belediye ekiplerinin Eskimalatya yolundaki bu trajikomik sulama çalışmalarına tepkiler gösteriliyor. Özellikle Eskimalatya’da kayısı ağaçlarının kuruduğu da bilinen bir gerçek…







TÜRKAN YILDIZ