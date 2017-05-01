Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nin içler acısı dramını 7 Nisan Cuma günü yayınlanan gazetemizin baş sayfasında vermiş, Kozluca Mahallesi’nin başta su olmak üzere yol ve elektrik sıkıntısını kamuoyuyla paylaşmıştık. Kozluca Mahallesi’nin su, yol ve elektrik problemi yetmiyormuş gibi bir de mahallede yaşayan vatandaşları büyük bir tehlike bekliyor. Kozluca Mahallesi’nin bulunduğu bölgedeki yüksek kesimlerde bulunan büyük kayalar, adeta mahallelileri tehdit ediyor. Her an düşme riski bulunan kayalara karşı yetkililere çağrıda bulanan mahalleler BUSABAH’a konuşarak büyük bir tehlike altında bulunduklarını dile getirdiler.

Havaların yağışlı geçtiği zamanlarda zeminin yumuşayabileceğini ve bu nedenle de kayaların yerinden oynayıp yuvarlanabileceğini dile getiren mahalleliler, kayaların yoldan geçen araçlar ve insanlar için büyük bir risk oluşturduğunu belirttiler.

YARDIM BEKLİYORUZ

Vatandaşlar, “Havalar yağışlı geçti. Kayaların bulunduğu zeminler yumuşamış olabilir. Bizler kayaların yuvarlanıp, birilerine zarar vermesinden korkuyoruz. Kayalar çok büyükler. Neredeyse bir apartmanı yok edebilirler. Yollardan araçlar geçiyor, insanlar geçiyor; küçük bir kaya da yuvarlansa geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Bizler tedirginiz ve yetkililerden su, elektrik ve yol probleminde olduğu gibi bu konuda da yardım bekliyoruz. Bu kayalar çok zamandır böyle ve herkes de bu tehlikenin farkında” diye konuştular.







MUTLU SARIGÜL