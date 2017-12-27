27 Aralık 2017 Çarşamba

Kaya, M. Akif Ersoy’u andı

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy’un ölüm yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 11:12
Kaya, M. Akif Ersoy’u andı

  Mehmet Akif Ersoy’un Türkiye Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklal Marşı'nın şairi olduğunu anımsatan Kaya, Mehmet Akif Ersoy’u saygıyla yad ettiklerini söyledi.

81’İNCİ YIL
  Kaya, mesajında, "Bugün merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un ebediyete irtihalinin 81’inci yılını anıyoruz. Merhum Akif, milletimizin vahim ve acıklı günlerinde, bütün dert, felaket ve acıları ruhunda yaşamış, derinden hissetmiş gönül fedaisidir. Kuşkum yok ki, Akif, yakın tarihimizin en büyük şairlerinden birisi, en tavizsiz mücadele ve dava insanlarından önde gelenidir. O ki, özü sözüne uygun bir ahlak kahramanı, bir fazilet ve cesaret kalesi olarak emperyalizme düşman kesilmiş, haksızlığa ateş püskürmüştür. Büyük şairimiz, vatanımızın ıstıraplı ve hazin dönemlerinde mısralarından volkan gibi patlamış, Türk milletinin hislerine tercüman olmuştur. Akif’in reddettiği, ağır eleştiri yönelttiği ne varsa şimdilerde övülmekte, baş tacı yapılmaktadır. Zulmü alkışlamayan, zalimi asla sevmeyen Akif gelenin keyfi için geçmişe sövmemiştir. Peki, bugün, zulüm ve zalim alkışlanmıyor mu? Akif, ‘ecdadımıza saldıranı boğarım, hiç olmazsa yanımdan kovarım’ diyor. Peki, geçmişle yüzleşme adına ecdat yargılanmıyor mu? 13 Kasım 1919’da bakınız ne demişti büyük insan, ‘Ey yolcu, uyan, yoksa çıkarsın ki sabaha: Bir kupkuru çöl var, ne ışık var, ne de vaha.’ Vefatının sene-i devriyesinde istiklalimizin manzum ve sembol ismini saygıyla, rahmetle ve şükranla yad ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA
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