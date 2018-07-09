Kavurucu sıcaklar hissediliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Malatya'da bugün hava güneşli ve 35 derece olacak.