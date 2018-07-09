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Kavurucu sıcaklar hissediliyor

Malatya'da bugün hava güneşli ve 35 derece olacak. Malatya'nın da içinde bulunduğu bölgede havanın açık ve az bulutlu geçeceği bildirildi.

Kavurucu sıcaklar hissediliyor

Malatya'da bugün hava güneşli ve 35 derece olacak. Malatya'nın da içinde bulunduğu bölgede havanın açık ve az bulutlu geçeceği bildirildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:03
Kavurucu sıcaklar hissediliyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın açık ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir” denildi.

Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde hava sıcaklığının artması bekleniyor. Malatya'da bugün hava güneşli ve 35 derece olacak.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaHAVA DURUMU
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