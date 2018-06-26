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KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

26 Haziran 2018 Salı 09:52
KAVURUCU SICAKLAR GELİYOR

Malatya'da bugün hava güneşli ve 33 derece olacak. Malatya'nın da içinde bulunduğu bölgede havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği de tahmin ediliyor.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 2-4 derece artması beklenmektedir. Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif kuvvette, yer yer orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır” denildi.

Malatya'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken hava sıcaklığının 2 ila 4 derece daha artması bekleniyor. 

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 26.06.2018 09:54
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