Yapılan açıklamada, “İlimizde kayısı hasat döneminin sonuna gelinmesi, kayısı ticaretinde yoğunluk yaşanması nedeniyle eski ve yeni Şire Pazarı’nda Valilik makamının talimatıyla 1 Ağustos 2017 tarihinden itibaren Müdürlüğümüze bağlı resmi, sivil ekiplerimiz ve güven timlerimizle, herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek amacıyla gerekli görevlendirmeler yapılmıştır. Ekiplerimizce bölgede gerek yapılan şok uygulamalar gerekse şüpheli kişi ve araçlar üzerinde yapılan kontrollerle pazarda oluşabilecek baskı ve haksız uygulamaların önlenmesi amaçlanmıştır” denilerek şunlar kaydedildi:

TABANCA VE POMPALI TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

“Nitekim 8 Ağustos 2017 tarihinde Şire Pazarı’nda 09:35 sıralarında iki komşu esnafın tartışmaları silahların kullanıldığı, kasten yaralama olayına dönüşmüş ve yukarıda belirtilen tedbirler çerçevesinde görev alan ekiplerimizin anında müdahalesiyle şüpheli şahısların tamamı gözaltına alınmış olup, olayların daha da büyümesi engellenmiştir. Ayrıca olayda kullanılan 2 adet tabanca, 2 adet pompalı tüfek ele geçirilmiştir.

GEÇİT VERİLMEYECEK

Bundan sonra da, şehrimizin tamamında kamu düzeni, genel asayişin sağlanması ve vatandaşlarımızın huzurunu temin ve tesis etmek üzere her türlü güvenlik önlemi alınmaya devam edilecektir. Ayrıca eski ve yeni Şire Pazarı’nda Devletimizin güvenlik güçleri daha fazla varlığını göstererek ortalıkta düzensizlik havası oluşturmak ve otorite kurmak isteyen illegal her türlü yapıya da geçit verilmeyecektir.”

İHA